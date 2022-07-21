Yılın en zor 50 sorusu! Milyoner yarışmacılarını zorlayan anlar...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster, her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Büyük bir ilgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster, birbirinden ilginç sorularıyla hem yarışmacıları hem de izleyenleri zorluyor. Milyoner'de heyecan devam ederken 2022 yılında bugüne kadar yarışmacıları en çok zorlayan sorular hangileri oldu?