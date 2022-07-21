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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

Yılın en zor 50 sorusu! Milyoner yarışmacılarını zorlayan anlar...

GİRİŞ TARİHİ: 21.07.2022, 10:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.07.2022, 11:36
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Yılın en zor 50 sorusu! Milyoner yarışmacılarını zorlayan anlar...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster, her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Büyük bir ilgiyle izlenen Kim Milyoner Olmak İster, birbirinden ilginç sorularıyla hem yarışmacıları hem de izleyenleri zorluyor. Milyoner'de heyecan devam ederken 2022 yılında bugüne kadar yarışmacıları en çok zorlayan sorular hangileri oldu?

Yılın en zor 50 sorusu! Milyoner yarışmacılarını zorlayan anlar...

Barış Manço 1982'de kimin mezarının yeni baştan yapılmasına katkıda bulunmuştur?

a- Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın

b- Kul Ahmet'in

c- Gülpembe'nin

d- Hala kızı Zehra'nın

Doğru Cevap: Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın

Yılın en zor 50 sorusu! Milyoner yarışmacılarını zorlayan anlar...

16. yüzyılda Avrupa'da "Türk buğdayı" ve "Türk tahılı" olarak da bilinen hangisidir?

a- Mısır

b- Yulaf

c- Susam

d- Ay çekirdeği

Doğru Cevap: Mısır

Yılın en zor 50 sorusu! Milyoner yarışmacılarını zorlayan anlar...

Guinness Dünya Rekorlarına göre 251 cm boyundaki "Yaşayan en uzun erkek" ve 215 cm boyundaki "Yaşayan en uzun kadın" sırasıyla hangi ülkenin vatandaşlarıdır?

a- Türkiye ve Türkiye

b- Türkiye ve Çin

c- Türkiye ve ABD

d- Çin ve Çin

Doğru Cevap: Türkiye ve Türkiye

Yılın en zor 50 sorusu! Milyoner yarışmacılarını zorlayan anlar...

2013'te Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2000 kişiyle yapılan bir araştırmada, bekar kadınlar yatak çarşaflarını temiziyle yılda ortalama 26 kez değiştirirken bekar erkekler bunu yılda ortalama kaç kez yapmaktadır?

a- 2

b- 4

c- 10

d- 13

Doğru Cevap: 4

Yılın en zor 50 sorusu! Milyoner yarışmacılarını zorlayan anlar...

Hangisi tarafından saldırıya uğrayıp öldürüldüğü kayda geçen bir insan olmamıştır?

a- Piranalar

b- Karıncalar

c- Katil balinalar

d- Pandalar

Doğru Cevap: Pandalar

Yılın en zor 50 sorusu! Milyoner yarışmacılarını zorlayan anlar...

En güçlü teleskopla bakıyor olsanız dahi Türkiye'de gecenin tam ortasında gökyüzünde hangi iki gezegeni göremezsiniz?

a- Merkür ve Venüs

b- Mars ve Venüs

c- Satürn ve Uranüs

d- Neptün ve Satürn

Doğru Cevap: Merkür ve Venüs

Yılın en zor 50 sorusu! Milyoner yarışmacılarını zorlayan anlar...

Marşal Adaları, hangisine sahip olmayan, Birleşmiş Milletlere üye olan bir ülkedir?

a- Milli futbol takımı

b- Milli marş

c- Bayrak

d- Başkent

Doğru Cevap: Milli futbol takımı

Yılın en zor 50 sorusu! Milyoner yarışmacılarını zorlayan anlar...

28 Mart 2011'de Gürcistan'da, satmak için hurda metaller arayan 75 yaşındaki bir kadın, bulduğu yer altı kablolarını kopartınca hangisine neden olmuştur?

a- Gürcistan'da borsanın çökmesine

b- Ermenistan'da internetin kesilmesine

c- Azerbaycan'da telefonların bozulmasına

d- Rusya'da elektrik kesintilerine

Doğru Cevap: Ermenistan'da internetin kesilmesine

Yılın en zor 50 sorusu! Milyoner yarışmacılarını zorlayan anlar...

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan akademik bir çalışmaya göre, kadınlara gösterilen 40 farklı erkek suratından elde edilen verilerden hangi durumdaki erkeklerin daha çekici olduğu sonucuna varılmıştır?

a- Desenli bez maske takmış

b- Ağzı burnu siyah bir kitapla kapatılmış

c- Yüzü tamamen açık

d- Cerrahi maske takmış

Doğru Cevap: Cerrahi maske takmış

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