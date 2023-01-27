100 karede Kuruluş Osman'da bu sezon neler oldu?

Tahtın varisi Prens Kantakuzenos'un bu tehlikede bir parmağı var mıdır?
Osman Bey, divanın ortasında Konstantinopolis'teki casusu Konur'dan aldığı bilgiyle derhal harekete geçecektir.
Osman Bey büyümüş düşmanları da büyümüştür.Kuzeyli Savaşçılar Olof ve sevgilisi Frigg! Olof ve Frigg, Osman Bey'in yoluna çıkacaklardır.
Bala Hatun ve Malhun Hatun Yenişehir'de kurulacak olan büyük pazarın hazırlığına girişmişlerdir.
Kantakuzenos'un Konstantinopolis'te kurduğu büyük oyun, Osman Bey yüzünden boşa düşmüştür. Ancak Kantakuzenos'un durmaya hiç niyeti yoktur.
Kantakuzenos ve Olof'un hamleleri karşısında oyunlarını bozmak için harekete geçen Osman Bey, yeni düşmanlarıyla ilk defa karşı karşıya gelecektir.
Öktem Bey'in obasına ateş düşmüştür. Obada büyük bir acı yaşanmaktadır. Bu acı herkesin tahammül sınırlarını zorlamaktadır.
Olof, kardeşi Saga'nın intikamını almak istemektedir. Kantakuzenos'un da isteğiyle adamlarıyla Yenişehir yakınlarına gelen Olof, ilk adımını atar.