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KURULUŞ OSMAN GALERİ

100 karede Kuruluş Osman'da bu sezon neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 27.01.2023, 16:22 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.01.2023, 16:56
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100 karede bu sezon neler oldu?
100 karede bu sezon neler oldu?

Tahtın varisi Prens Kantakuzenos'un bu tehlikede bir parmağı var mıdır?

100 karede bu sezon neler oldu?
100 karede bu sezon neler oldu?

Osman Bey, divanın ortasında Konstantinopolis'teki casusu Konur'dan aldığı bilgiyle derhal harekete geçecektir.

100 karede bu sezon neler oldu?
100 karede bu sezon neler oldu?

Osman Bey büyümüş düşmanları da büyümüştür.Kuzeyli Savaşçılar Olof ve sevgilisi Frigg! Olof ve Frigg, Osman Bey'in yoluna çıkacaklardır.

100 karede bu sezon neler oldu?
100 karede bu sezon neler oldu?

Bala Hatun ve Malhun Hatun Yenişehir'de kurulacak olan büyük pazarın hazırlığına girişmişlerdir.

100 karede bu sezon neler oldu?
100 karede bu sezon neler oldu?

Osman Bey, obadan Yenişehir'e geçerek ilk divanı kuracaktır.

100 karede bu sezon neler oldu?
100 karede bu sezon neler oldu?

Kantakuzenos'un Konstantinopolis'te kurduğu büyük oyun, Osman Bey yüzünden boşa düşmüştür. Ancak Kantakuzenos'un durmaya hiç niyeti yoktur.

100 karede bu sezon neler oldu?
100 karede bu sezon neler oldu?

Kantakuzenos ve Olof'un hamleleri karşısında oyunlarını bozmak için harekete geçen Osman Bey, yeni düşmanlarıyla ilk defa karşı karşıya gelecektir.

100 karede bu sezon neler oldu?
100 karede bu sezon neler oldu?

Öktem Bey'in obasına ateş düşmüştür. Obada büyük bir acı yaşanmaktadır. Bu acı herkesin tahammül sınırlarını zorlamaktadır.

100 karede bu sezon neler oldu?
100 karede bu sezon neler oldu?

Olof, kardeşi Saga'nın intikamını almak istemektedir. Kantakuzenos'un da isteğiyle adamlarıyla Yenişehir yakınlarına gelen Olof, ilk adımını atar.

100 karede bu sezon neler oldu?
100 karede bu sezon neler oldu?

Öktem Bey, Osman Bey'in lafına itimat edip bekleyecek midir, yoksa Osman Bey'i zayıflatmak isteyen Bayındır Bey'e kanıp Osman Bey'e karşı mı cephe mi alacaktır?

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