ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

101. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 18.10.2022, 10:42 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.10.2022, 10:47
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101. Bölüm Foto Galeri

Yenişehir'de Olof'a ait bir şey vardır. Olof her şeyi göze alıp onu almak için elinden geleni yapacaktır. Olof'u Yenişehir'de neler beklemektedir? Öte yandan, Olof'un sevgilisi Frigg ise hançerini Malhun Hatun'a doğrultmuştur. Malhun Hatun nasıl bir tehlikenin içindedir?

101. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan Konstantiniyye yine karışmıştır. Kantakuzenos planlarına Ofelya'yı da dahil etmiştir. Bu karışıklığın üzerine gidecek olansa yine Osman Bey'dir. Osman Bey kurulan büyük oyunu bozmak için hangi hamleleri yapacaktır?

101. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey arenada Olof'la yeniden karşılaşacaktır. Bu karşılaşmanın sonu nereye varacaktır?

101. Bölüm Foto Galeri

Kantakuzenos, Osman Bey ve zorlu düşmanı Olof'la arasındaki çatışmayı durdurmaya gelir. Kantakuzenos, suçu Ofelya'ya atar. Peki, Kantakuzenos, Ofelya'nın adını Osman Bey'e vererek nereye varmak istemektedir?Alaeddin, küffar elinde dirayetli durmaya çalışır.

101. Bölüm Foto Galeri

O, Osman Bey'in oğludur. Pes edecek midir? Alaeddin'i bekleyen büyük tehlike nedir? Osman Bey ise Kantakuzenos'a gözdağı verir.

101. Bölüm Foto Galeri

Oğlu Alaeddin'e bir şey olursa hepsine bu dünyayı dar edecektir. Oğulları Alaeddin'i aramaya giden yolda Osman Bey ile Bala Hatun'u neler beklemektedir?

101. Bölüm Foto Galeri

Öktem Bey'in obası, Batur Alp'in şehit edilmesinden sonra, acıları dinmeden yeni bir şok yaşarlar. Öktem Bey ve Bengi Hatun; Turgut Bey'in karşısına dikilirler. Öktem Bey ve Turgut Bey arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır?

101. Bölüm Foto Galeri

Öktem Bey, kendisine atılan iftirayı ortaya çıkarabilecek mi? Kantakuzenos, Öktem Bey'i cezalandırmak için istemektedir. Osman Bey'in Kantakuzenos'a yanıtı ne olacaktır?

101. Bölüm Foto Galeri

Bu gergin ortamda Alçiçek ve Aktemur'un birbirlerine tavırları ne olacaktır?

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