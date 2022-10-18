101. Bölüm Foto Galeri

Yenişehir'de Olof'a ait bir şey vardır. Olof her şeyi göze alıp onu almak için elinden geleni yapacaktır. Olof'u Yenişehir'de neler beklemektedir? Öte yandan, Olof'un sevgilisi Frigg ise hançerini Malhun Hatun'a doğrultmuştur. Malhun Hatun nasıl bir tehlikenin içindedir?