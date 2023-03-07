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KURULUŞ OSMAN GALERİ

117. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 07.03.2023, 10:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.03.2023, 10:47
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117. Bölüm Foto Galeri

Nayman'ın büyük tehtidi!

Nayman beklediği altınların gelmeyişine çok öfkelenmiştir. Osman Bey'in üzerine gider. Eğer Osman Bey altınları getirmezse Nayman; Karesi, Candar ve Germiyan Bey'lerinin oğullarını öldürecektir. Osman Bey şimdi ne yapacaktır?

117. Bölüm Foto Galeri

Osman'ın Nayman'a galip gelebileceğine imkan vermeyen Bey'ler, evlatları için de oldukça tedirgindirler. Osman Bey onlara karşı nasıl bir tavır alacaktır? Osman Bey, Bey'lerin evlatlarını Nayman'ın elinden kurtarabilecek midir?

117. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in savaş kararı!

Gözünü karartan Osman Bey savaş kararı almıştır. Nayman'a karşı savaşı nasıl başlatacaktır?

117. Bölüm Foto Galeri

Nayman ve İsmihan Sultan işbirliği mi yapacak?

Onu kandırmaya çalışanların sonu ölümdür. Nayman, Uçları kan gölüne çevirmekte kararlıdır. Nayman'ın planı ne olacaktır? Nayman ve İsmihan işbirliği yapacak mıdır? Osman Bey arkasından dönen tüm oyunlara rağmen muzaffer olabilecek midir?

117. Bölüm Foto Galeri

Malhatun, Orhan'ı zehirleyenlerin peşinde!

117. Bölüm Foto Galeri

Esma sonunda Orhan'ı zehirlediğini itiraf eder. Malhun, Hatun Esma'nın ipini tutanın peşindedir. Esma, Avcı'nın ismini verir. Bengi Hatun'un adı bu meseleye karışacak mıdır?

117. Bölüm Foto Galeri

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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