ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KURULUŞ OSMAN GALERİ

121. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 11.04.2023, 12:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.04.2023, 12:15
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
121. Bölüm Foto Galeri

Nayman, Osman Bey'e bir teklifte bulunmuştur.

121. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve Nayman teke tek dövüşeceklerdir.

121. Bölüm Foto Galeri

Eğer Osman Bey yenerse Nayman'ın nökerleri ve Moğol tehlikesi Uçlar'dan çekip gidecektir.

121. Bölüm Foto Galeri

Eğer Nayman yenerse Beyler ve Alplar Nayman'a biat edecektir.

121. Bölüm Foto Galeri

Ölümüne bir mücadele başlamıştır.

121. Bölüm Foto Galeri

Nayman, Osman Bey'i yeneceğinden çok emindir.

121. Bölüm Foto Galeri

O Uçlar'a hükmedecek fakat Osman Bey bunu göremeyecektir.

121. Bölüm Foto Galeri

Nayman'ın planı işleyecek midir?

121. Bölüm Foto Galeri

Boynu Nayman'ın kılıcıyla karşı karşıya kalan Osman Bey bu cendereden çıkabilecek midir?

121. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Nayman'la teke tek savaşmaya giderken her ihtimali gözeterek Bala Hatun'la helalleşir, büyük düşünü ona emanet eder.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN