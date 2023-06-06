ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

129. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 06.06.2023, 11:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.06.2023, 11:30
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129. Bölüm Foto Galeri

Nayman ne olursa olsun Osman Bey'e büyük bir darbe vurmakta kararlıdır. Nayman, Osman Bey'in evladı Fatma'yı yakalamayı kafasına koymuştur. Hatunlar Nayman'la kıran kırana dövüşürler.

129. Bölüm Foto Galeri

Yenişehir'e varan Osman Bey, Nayman'ın attığı pusu haberini alır.

129. Bölüm Foto Galeri

Fatma'nın yokluğuyla çalkalanan Yenişehir'de bütün oklar Fatma'nın, Malhun Hatun'la gittiğini göstermektedir.

129. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve alpları derhal yola çıkarlar. Osman Bey, Nayman'ı ele geçirir. Nayman'ın yaptıkları artık Osman Bey'in öfkesini katmerlemiştir. Osman Bey, Nayman'ın cezasını kesip, kellesini alacak mıdır?

129. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in Nayman'ı yakaladığını öğrenen Tekfur Valens'in artık tek hedefi Osman'ı yok etmektir. Tekfur Valens Konstantiniyye'ye gider. İmparator Andronikos'la görüşen Tekfur Valens İmparator'dan büyük bir ordu ister.

129. Bölüm Foto Galeri

Tekfur Valens orduyu getirmek için İmparator Andronikos'u nasıl ikna etmiştir? Tekfur Valens kurduğu büyük orduyla kimsenin tahmin edemeyeceği bir oyun kuracaktır.

129. Bölüm Foto Galeri

Bu oyun ne olacaktır? Osman Bey, Tekfur Valens'in adımlarından haberdardır.

129. Bölüm Foto Galeri

Eli pusat tutan bütün yiğitleri ardında toplamak için emir verir. Osman Bey, kurulan Bizans Ordusu'na karşı kendi ordusuyla nasıl bir oyun kuracaktır? Hilal ve Haçın savaşacağı büyük karşılaşma sonunda olacak mıdır?

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