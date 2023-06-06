129. Bölüm Foto Galeri

Nayman ne olursa olsun Osman Bey'e büyük bir darbe vurmakta kararlıdır. Nayman, Osman Bey'in evladı Fatma'yı yakalamayı kafasına koymuştur. Hatunlar Nayman'la kıran kırana dövüşürler.
Fatma'nın yokluğuyla çalkalanan Yenişehir'de bütün oklar Fatma'nın, Malhun Hatun'la gittiğini göstermektedir.
Osman Bey ve alpları derhal yola çıkarlar. Osman Bey, Nayman'ı ele geçirir. Nayman'ın yaptıkları artık Osman Bey'in öfkesini katmerlemiştir. Osman Bey, Nayman'ın cezasını kesip, kellesini alacak mıdır?
Osman Bey'in Nayman'ı yakaladığını öğrenen Tekfur Valens'in artık tek hedefi Osman'ı yok etmektir. Tekfur Valens Konstantiniyye'ye gider. İmparator Andronikos'la görüşen Tekfur Valens İmparator'dan büyük bir ordu ister.
Tekfur Valens orduyu getirmek için İmparator Andronikos'u nasıl ikna etmiştir? Tekfur Valens kurduğu büyük orduyla kimsenin tahmin edemeyeceği bir oyun kuracaktır.