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KURULUŞ OSMAN GALERİ

143. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 09.01.2024, 11:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.01.2024, 11:22
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143. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in kuracağı devletin ayak sesleri duyulmaya başlamıştır! Osman Bey artık müstakil beylik olmuştur! Yenişehir'de dualar ve şenliklerle karşılanan bu haber bütün uçlara yayılır.

143. Bölüm Foto Galeri

Haberi alan Yakup Bey için bu bir meydan okumadır. Osman Bey'in kendisine diş gösterdiğini düşünen Yakup Bey şimdi ne yapacaktır?

143. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'le karşı karşıya geldiğinde nasıl bir tavır sergileyecektir?

143. Bölüm Foto Galeri

Uçlar yeni bir düşman tehdidiyle karşı karşıyadır. İlhanlı Devleti'nin kudretli emirlerinden Görklü Han, Uçlar'a gelmiştir. Görklü Han'ın hedefi Bizans Prensesi'yle evlenmektir.

143. Bölüm Foto Galeri

Görklü Han Bizans Prensesi'yle evlenirse Bizans ve İlhanlı ilişkileri kuvvetlenecek, Uçlarda'ki Türkler'in sonu gelecektir.

143. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'e açıkça düşmanlığını ilan eden Görklü Han nasıl bir hamle yapacaktır?

143. Bölüm Foto Galeri

Tehlikenin farkında olan Osman Bey oyununu kurmuştur.

143. Bölüm Foto Galeri

Prenses Maria'yı alacaklarını ifade eden Osman Bey bu evliliğe engel olabilecek midir?

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