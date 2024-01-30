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KURULUŞ OSMAN GALERİ

146. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 30.01.2024, 11:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.01.2024, 11:06
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146. Bölüm Foto Galeri

Orhan Bey, Olivia ve Kite Tekfuru Leo'ya gider. Prenses Maria'yı onlara vereceğini söyler. Orhan Bey ne yapmaya çalışmaktadır? Onu bu duruma sürükleyen sebep nedir? Holofira ve Orhan'ın aşkı bütün bu olanlardan nasıl etkilenecektir?

146. Bölüm Foto Galeri

Yenişehir baskını sonrası herkes teyakkuza geçmiştir. Alaeddin Bey içerde bir hainin olduğunu söyleyerek Yakup Bey'lerin şehirden çıkmasına engel olur. Osman Bey, Yakup Bey'i Yenişehir'de tutarak neyi hedeflemektedir?

146. Bölüm Foto Galeri

Yenişehir'de yapılan geniş soruşturmalar sonunda Cerkutay çaşıtlık suçuyla yargılanır. Katline ferman verilen Cerkutay'ı bekleyen son nedir?

146. Bölüm Foto Galeri

Yenişehir'de sular durulmak bilmez. Yakup Bey okla vurulur. Her şey için Osman Bey ve ahalisini suçlayan Saadet Hatun, acısını Bala Hatun'dan çıkarmak ister. Bala Hatun, bu ani saldırı karşısında ne yapacaktır?

146. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve ahalisini bekleyen yeni bir tehlike vardır. Taceddin Noyan! Osman Bey'e bunu haber veren Elçim Hatun, Uçlara neden gelmiştir?

146. Bölüm Foto Galeri

Aslı görülmemiş bir zalimlikle ünlenen Taceddin Noyan'a karşı Osman Bey ve Kayı'ları neler beklemektedir?

146. Bölüm Foto Galeri

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 31 Ocak Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 146. Bölümde Yenişehir, Görklü Han'ın kanlı baskınıyla karşı karşıyadır.

146. Bölüm Foto Galeri

Ahali Görklü Han'a karşı nasıl direnecektir?

146. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey Görklü Han'ı ele geçirmek için hangi planını devreye sokacaktır?

146. Bölüm Foto Galeri

Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Mirza Bahattin Doğan (Yakup Bey), Yusuf Gökhan Atalay (Yunus Emre), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Berk Erçer (Konur), Sevil Akı (Saadet Hatun), Emre Dinler (Mehmet Bey), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Javokhir Zakirov (Görklü Han), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Yağmur Öztürk (Efendize Elçim Hatun), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Adil Şahin (Kara Ali), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Çağıl Aydıner (Prenses Maria), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp)

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