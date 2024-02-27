150. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey büyük bir savaşa girdiklerinin farkındadır. İmren Tegin'i yanıltacak bir oyun kurmaktadır. Osman Bey, Atranos'u fetheder gibi görünüp Kite'ye yürüyecektir. Gündüz Bey ve Elçim Hatun da bu yolda Osman Bey'le olacaktır. Malhun Hatun ve Elçim Hatun arasında nasıl bir ilişki gelişecektir? İmren Tegin, Osman Bey'e karşı büyük bir oyun kurmaktadır. İmren Tegin'in hamlesi ne olacaktır? İmren Tegin, Gündüz Bey'in Orhan ve Elçim'in evlenmesini istediğini öğrenmiştir. Bunu engellemek için Olivia'yla işbirliği yapacaktır. Olivia, Osman Bey'in sarayını karıştırmak için ne yapacaktır? Osman Bey, Kite fethi için ordusunu toplamıştır. Osman Bey İmren Tegin'i oyuna getirip Kite'yi fethedebilecek midir?