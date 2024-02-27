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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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  • Kuruluş Osman - 2. Fragman

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  • Kuruluş Osman

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  • Safir - Final

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  • Müge Anlı ile Tatlı Sert

    Müge Anlı ile Tatlı Sert

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KURULUŞ OSMAN GALERİ

150. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 27.02.2024, 12:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.02.2024, 12:12
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150. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey büyük bir savaşa girdiklerinin farkındadır. İmren Tegin'i yanıltacak bir oyun kurmaktadır.

150. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Atranos'u fetheder gibi görünüp Kite'ye yürüyecektir.

150. Bölüm Foto Galeri

Gündüz Bey ve Elçim Hatun da bu yolda Osman Bey'le olacaktır.

150. Bölüm Foto Galeri

Malhun Hatun ve Elçim Hatun arasında nasıl bir ilişki gelişecektir?

150. Bölüm Foto Galeri

İmren Tegin, Osman Bey'e karşı büyük bir oyun kurmaktadır. İmren Tegin'in hamlesi ne olacaktır?

150. Bölüm Foto Galeri

İmren Tegin, Gündüz Bey'in Orhan ve Elçim'in evlenmesini istediğini öğrenmiştir.

150. Bölüm Foto Galeri

Bunu engellemek için Olivia'yla işbirliği yapacaktır.

150. Bölüm Foto Galeri

Olivia, Osman Bey'in sarayını karıştırmak için ne yapacaktır?

150. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Kite fethi için ordusunu toplamıştır.

150. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey İmren Tegin'i oyuna getirip Kite'yi fethedebilecek midir?

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