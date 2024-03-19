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KURULUŞ OSMAN GALERİ

153. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 19.03.2024, 11:52 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.03.2024, 11:54
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153. Bölüm Foto Galeri

Bahar nice zaferlerin müjdesi olacaktır. Ramazan ve Nevruz aynı vakte denk gelmiştir.

153. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey de Ramazan'ı ahalisiyle birlikte obada geçirmeye karar verir. Obada Osman Bey'leri neler beklemektedir?

153. Bölüm Foto Galeri

Bala Hatun, Holofira'nın yanındadır, Orhan ve Holofira'nın sevdasının büyüklüğüne vurguda bulunur.

153. Bölüm Foto Galeri

Zehirle idam edilen Holofira nasıl yaşamaktadır? Holofira ve Orhan arasında olanlar nereye varacaktır?

153. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Katalan birliğini tuzağa düşürür. Ordu sayısını ve güzergahlarını öğrenmek ister.

153. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in planı nedir? Katalan'lar üzerinden nasıl bir oyun kuracaktır?

153. Bölüm Foto Galeri

İmren Tegin, Frenkleri beklemekte ve Osman Bey'e karşı nasıl bir hamle planlamaktadır.

153. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Frenk liderinin kellesini almaya kararlıdır. Ne kadar zor olursa olsun bunu yapacak kudrete sahip olduğunu söyler. Osman Bey, Frenk'i alt edip İmren Tegin'in oyununu suya düşürebilecek midir?

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