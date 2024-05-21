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KURULUŞ OSMAN GALERİ

161. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 21.05.2024, 13:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.05.2024, 13:32
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161. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey; Bursa, İznik ve Konstantiniyye ile olan ticareti durdurduğunu ilan eder. Uç Pazar'a da el koymuştur. Yakup Bey, Osman Bey'in bu hamlesine karşılık ne yapacaktır?

161. Bölüm Foto Galeri

Ulcay, Konur ve Boran obadan kaçmıştır. Yollarını Konstantin Palealagos'un adamları keser. Ulcay'ın dostum dediği Konstantin Palealagos kimdir?

161. Bölüm Foto Galeri

Uç Pazar'a el konulmasıyla birlikte Osman Bey'in zafer üzerine zafer elde etmesi Kayı Obası'nda bir şenlik havası estirmektedir. Fakat Gündüz Bey'in baskın yeme haberiyle sevinçleri kursaklarında kalır. Babasının haberini alan Elçim Hatun ne yapacaktır?

161. Bölüm Foto Galeri

Bala Hatun sahte kadı oyununu İbrahim Bey'in yüzüne vurur. Melike Hatun'un foyası ortaya çıkacak mıdır? İbrahim Bey bütün bu olanlardan sonra ne yapacaktır?

161. Bölüm Foto Galeri

Gonca Hatun ve Alaeddin Bey, Yakup Bey'le karşılaşırlar. Yakup Bey, Gonca'ya karşı öfkesini kusarken Alaeddin Bey ise Gonca'nın yanında durur. Bu gerilim nereye varacaktır?

161. Bölüm Foto Galeri

Öte yanda Osman Bey, Bizans'a savaş açtığını ilan eder. Osman Bey'in bu kararını tetikleyen etken nedir?

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