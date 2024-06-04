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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

163. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 04.06.2024, 11:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.06.2024, 11:58
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163. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve Komutan Konstantin karşı karşıya gelmiştir. Şimdi mesele kimin ayakta kalacağıdır. Bizans mı? Türk'ün şanlı devleti mi?

163. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, dur durak bilmeden Konstantin ile mücadeleye devam edecektir. Osman Bey'in Konstantin'e karşı ilk hamlesi ne olacaktır?

163. Bölüm Foto Galeri

Mehmet, Gonca'nın rahatsızlanması üzerine telaşlanır, onu merak eder. Abi kardeş arasındaki buzlar eriyecek midir?

163. Bölüm Foto Galeri

Konstantin'in eline bir mektup geçer. Bu mektup Holofira'nın Osman Bey'e çalıştığını haber vermektedir. Bu haber nelere sebep olacaktır? Konstantin öğrendiklerinden sonra Holofira'ya ne yapacaktır?

163. Bölüm Foto Galeri

Holofira'nın ifşa oluşu üzerinden Elçim Hatun'a bir oyun kurulmuştur. Elçim Hatun üzerine oynanan bu oyundan kurtulabilecek midir? Tüm bunlara karşı Bala Hatun'un tavrı ne olacaktır?

163. Bölüm Foto Galeri

Konstantin, Osman Bey'i alt etme planları yapmaktadır. Osman Bey, Konstantin'in kurduğu tuzaktan nasıl kurtulacaktır?

163. Bölüm Foto Galeri

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 5 Haziran Çarşamba akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 163. Bölümünde Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya gelirken, Holofira'nın ifşa oluşu üzerinden Elçim Hatun'a bir oyun kurulmuştur.

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