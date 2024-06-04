163. Bölüm Foto Galeri

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 5 Haziran Çarşamba akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 163. Bölümünde Osman Bey ve Konstantin karşı karşıya gelirken, Holofira'nın ifşa oluşu üzerinden Elçim Hatun'a bir oyun kurulmuştur.