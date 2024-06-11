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Müge Anlı ile Tatlı Sert
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

164. Bölüm (Sezon Finali) Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 11.06.2024, 12:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.06.2024, 12:16
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164. Bölüm (Sezon Finali) Foto Galeri

Osman Bey, Konstantin'i gafil avlamak için harekete geçmiştir. Konstantin oynadığı oyuna rağmen Osman Bey'le karşı karşıya gelmiştir. Osman Bey, Konstantin için nasıl bir son hazırlamıştır?

164. Bölüm (Sezon Finali) Foto Galeri

Elçim Hatun'a oynanan oyunda Mehmet Bey'in parmağı olduğu açığa çıkar. Alaeddin için bu bardağı taşıran son damladır. Alaeddin ve Mehmet için hesaplaşma vaktidir. Bu hesaplaşmanın sonunda iki beyliği bekleyen büyük açmaz ne olacaktır?

164. Bölüm (Sezon Finali) Foto Galeri

Öte tarafta Orhan Bey, Holofira'nın Bursa'da güvende olmadığını düşünür. Onu götürmek için izin ister. Holofira, onu Bursa'dan götürmek için gelen Orhan'a ne cevap verecektir?

164. Bölüm (Sezon Finali) Foto Galeri

Osman Bey'in Konstantin'i alt edip obaya dönüşünün ardından Alaeddin ve Gonca'nın toyu kurulur. Her yanda şenlik hakimken Osman Bey cümle beyliklere mektuplar gönderir.

164. Bölüm (Sezon Finali) Foto Galeri

Artık devleti kurma vaktidir. Osman Bey herkesi Türk'ün devleti için sıkılı bir yumruk gibi olmaya davet eder.

164. Bölüm (Sezon Finali) Foto Galeri

Cümle beylikleri tek bir sancak altında toplamak isteyen Osman Bey'e beyliklerin cevabı ne olacaktır?

164. Bölüm (Sezon Finali) Foto Galeri

Osman Bey, kutlu İslam davası için çıktığı bu yolda kimlerle olacaktır?

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