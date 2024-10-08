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KURULUŞ OSMAN

166. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 08.10.2024, 10:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.10.2024, 10:44
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166. Bölüm Foto Galeri

Oynanan büyük oyuna ve bütün engellere rağmen Karadin Kalesi, Kayı mülkü olur. Osman Bey, Karadin Kalesi'ni fethederken surlarda mancınıklara maruz kalmış olan Alaeddin Bey'in akıbeti ne olacaktır?

166. Bölüm Foto Galeri

Komutan Lucas büyük bir plan içindedir. Osman Bey'in ve Karesi Bey'i tahlil edip, zayıf yönlerini bulup ikisini karşı karşıya getirmek ister. Lucas, ikisini bekleyen çok acı bir son olduğunu söyler.

166. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in ve Karesi Bey'i tahlil edip, zayıf yönlerini bulup ikisini karşı karşıya getirmek ister. Lucas, ikisini bekleyen çok acı bir son olduğunu söyler. Öte yandan elindeki kutsal emanetleri silah olarak kullanmayı düşünmektedir. Lucas, iki büyük Türk beyi için nasıl bir hamle yapacaktır? Osman Bey'in obasına büyük bir haber gelir. Kutsal emanetler çalınmıştır. Bu haber karşısında büyük bir öfke ve üzüntü duyan Osman Bey'in kutsal emanetleri bulmak için ilk hamlesi ne olacaktır?

166. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve Komutan Lucas karşı karşıya gelir. Osman Bey, kutsal emanetlerle alakalı Lucas'ı tehdit eder. Osman Bey, Lucas'ın kurduğu oyuna rağmen kutsal emanetleri bulabilecek midir?

166. Bölüm Foto Galeri

Karadin'in fethi, fetihte boy gösteren beyliklerin de ağzını sulandırmaktadır. Begüm Hatun da Bayhan Bey de kalenin kendilerine verilmesini istemektedir. Bala Hatun ise Begüm'ü gözünün hiç tutmadığını söyler. Osman Bey kaleyi kime verecektir?

166. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in fetih için kurduğu sofraya davetsiz misafir olarak Holofira gelir. Lucas'ın emriyle gelen Holofira, Osman Bey'e ne söyleyecektir? Aylar sonra ilk kez karşılaşan Orhan Bey ve Holofira arasındaki aşk ilk günkü kadar tazedir. Orhan Bey, aşkını haykırır ve Holofira ile evlenmek istediğini söyler. Orhan Bey'in evlilik teklifine Holofira ne cevap verecektir?

166. Bölüm Foto Galeri

Saruca ve Yusuf ise Fatma Hatun'un gönlünü kazanmak için ilk hamlelerini yapmaya hazırlanırlar. Fatma Hatun ve bu ikili arasında neler olacaktır? Hangisi Fatma Hatun'un gönlünü kazanmaya yaklaşacaktır?

166. Bölüm Foto Galeri

Gonca Hatun'un doğumu başlamıştır. Gonca Hatun zorlu bir doğum geçirirken öte yanda Begüm ve Hazal Hatunlar birbirine girer. Begüm, Hazal'ın kendisini zehirlemek istediğini söyler. Begüm bu suçlamayı neden yapmıştır?

166. Bölüm Foto Galeri

Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de

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