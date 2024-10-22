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KURULUŞ OSMAN

168. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 22.10.2024, 11:43 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.10.2024, 11:47
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168. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve alpları kendilerine kurulan tuzaktan kurtulmuştur. Lucas'ın adamları tarafından köşeye sıkıştırılan Orhan Bey ve Holofira ise nasıl bir hamleyle kurtulacaklardır? Orhan ve Holofira'nın evlenmesinin önünde artık hiçbir engel kalmamıştır. Osman Bey oğlu için anlı şanlı bir düğün toyu kuracaktır, bütün obada düğün telaşı başlar.

168. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in bütün tuzaklardan kurtulması Lucas'ı da, Karesi Bey'i de çok öfkelendirir. Lucas, Osman Bey'i alt etmek için yeni bir hamlesi olduğunu söyler. Karesi Bey bu hamlede nasıl bir rol oynayacaktır?

168. Bölüm Foto Galeri

Kayı Obası'nda düğün toyu sürerken Lucas yapacağını yapmış, Söğüt'te büyük bir isyan ateşi yakmıştır, haber toya yıldırım gibi düşer. Osman Bey isyan ataşını söndürmek için nasıl bir hamle yapacaktır?

168. Bölüm Foto Galeri

Lucas bir yandan Söğüt'te isyan ateşini yakmışken öte yanda ordusunu Karadin Kalesi hududuna dayamıştır. Bir tarafta isyanı bastırmaya çalışan Osman Bey, Karadin Kalesi'nin haberini alır. Osman Bey bu cendereden nasıl çıkacaktır?

168. Bölüm Foto Galeri

Evladının acısı hala taze olan Gonca Hatun ve Holofira arasında hiçbir şey eskisi gibi değildir artık. Gonca Hatun, Alaeddin Bey'e oradan gitmek istediğini söyler. Gonca Hatun ve Alaeddin Bey, Kayı Obası'ndan gidecek midir?

168. Bölüm Foto Galeri

Holofira ve Gonca arasındaki soğuk rüzgarların farkına varan Begüm ve Hazal Hatunlar bu durumdan kendilerine nasıl pay çıkaracaklardır?

168. Bölüm Foto Galeri

Yusuf ve Saruca, Fatma Hatun'un gönlünü kazanmak için adımlar atmaya devam ederler. Birbirlerinin niyetinin farkında olan Yusuf ve Saruca restleşir. Bu restleşmenin bir galibi olacak mıdır?

168. Bölüm Foto Galeri

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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