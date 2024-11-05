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KURULUŞ OSMAN

169. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 05.11.2024, 11:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.11.2024, 11:15
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169. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Karesi Bey'in Lucas'ın Karadin'i almasına mani olduğunu öğrenir. Bunun üzerine Karadin Kalesi'ni Karesi Bey'e hediye eder. Bu durum Osman Bey'in beyleri arasında nasıl yankılanacaktır.

169. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Karesi Bey ile ittifak yapmamış olsalar da birlikte ticaret yapabileceklerini söyler. Karesi'nin bu ticaretteki gizli emeli nedir? Karesi Bey ve Osman Bey arasında nasıl bir ilişki gelişecektir? Osman Bey, Karesi Bey'e karşı nasıl bir strateji sergileyecektir?

169. Bölüm Foto Galeri

Söğüt'teki Rum İsyanı gittikçe şiddetlenir. Osman Bey ahalisinin huzuru için kan akıtmaktan geri durmayacaktır! İsyanı bitirmek için onu fitilleyeni yok edecektir!

169. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey isyanın başını çeken Arcadeus'u gafil avlamak için nasıl bir plan yapacaktır? Söğüt'teki isyanı sonlandırabilecek midir?

169. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in ezeli düşmanı Sofia yıllar sonra geri dönmüştür! Lucas'la birlik olacaklardır. Sofia intikam yeminleri eder; Osman Bey'e ait ne varsa yok edeceğini söyler. Sofia, Baysungur'a ölümcül bir darbe vurur! Baysungur kanlar içinde Osman Bey'in yanına gider! Baysungur kurtulabilecek midir? Osman Bey, Alp'i Baysungur'un intikmını almak için ne yapacaktır?

169. Bölüm Foto Galeri

Kayı Obası'nda ise Gonca Hatun ve Holofira arasındaki soğukluk devam etmektedir. Hazal ve Begüm Hatunlar ise gelinler arasında taraf olmuştur.

169. Bölüm Foto Galeri

Bala Hatun bu meseleye karşı nasıl bir tavır takınacaktır? Gelinlerine yaptığı uyarı nasıl yankılanacaktır?

169. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan Bala Hatun'a iyice bilenen Begüm ile Bala Hatun arasındaki gerginlik nereye varacaktır?

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