169. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Karesi Bey ile ittifak yapmamış olsalar da birlikte ticaret yapabileceklerini söyler. Karesi'nin bu ticaretteki gizli emeli nedir? Karesi Bey ve Osman Bey arasında nasıl bir ilişki gelişecektir? Osman Bey, Karesi Bey'e karşı nasıl bir strateji sergileyecektir?