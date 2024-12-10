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KURULUŞ OSMAN GALERİ

174. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 10.12.2024, 11:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.12.2024, 11:47
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174. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Sofia'nın gizlediği şeyi bulmak için gittikleri manastırda Poena'nın (Halime) attığı okla yaralanmıştır. Osman Bey oku kimin attığını görebilecek midir? Osman Bey yarasına rağmen Sofia ile Lucas'ı alt etmeden oradan çıkmamakta kararlıdır. Sofia, Poena'yı oradan çıkartmak için nasıl bir hamle yapacaktır? Lucas ve Sofia, Osman Bey'e rağmen manastırdan çıkmayı nasıl başaracaktır?

174. Bölüm Foto Galeri

Sofia, Osman Bey ve Bala Hatun'un sonunu getirmek için Poena'yı (Halime) kullanmakta kararlıdır. Bunun için Poena'nın obaya girmesi gerektir. Sofia bunun için nasıl bir plan yapacaktır? Evlat acısı nükseden Bala Hatun, Halime'nin mezarına gider. Poena bulduğu ilk fırsatta Bala'yı öldürmek için hamle yapar. Bala Hatun, öldü sandığı kızı tarafından hançerlenecek midir?

174. Bölüm Foto Galeri

Karesi Bey, Osman Bey'e savaş açar. Lucas da bu savaşta Karesi Bey'in yanında olacağını söyler. Begüm Hatun, Karesi Bey'in planlarını Osman Bey'e ulaştırır. Begüm Hatun'un Osman Bey'e çalıştığını anlayan Karesi Bey, Begüm Hatun'u öldürecek mi?

174. Bölüm Foto Galeri

Sofia ve Lucas Osman Bey'in karargahına saldırı düzenlerler. Osman Bey'in beylerinden Bayhan Bey, kılıçlarının ucunda mıdır? Bayhan Bey şehit mi olacaktır? Sofia ve Lucas'ın yaptığı bu hamle Osman Bey'in gireceği savaşı nasıl etkileyecektir?

174. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Karesi Bey'in bütün kirli ittifaklarına karşı tek başına nasıl mücadele edecektir?

174. Bölüm Foto Galeri

'Kuruluş Osman'da Osman Bey, Karesi Bey'le kozlarını paylaşırken Sofia'nın obaya sızdırdığı Poena (Halime) ilk fırsatta Bala'yı öldürmek için hamle yapar. Bala Hatun, öldü sandığı kızı tarafından hançerlenecek midir?

174. Bölüm Foto Galeri

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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