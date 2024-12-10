174. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Sofia'nın gizlediği şeyi bulmak için gittikleri manastırda Poena'nın (Halime) attığı okla yaralanmıştır. Osman Bey oku kimin attığını görebilecek midir? Osman Bey yarasına rağmen Sofia ile Lucas'ı alt etmeden oradan çıkmamakta kararlıdır. Sofia, Poena'yı oradan çıkartmak için nasıl bir hamle yapacaktır? Lucas ve Sofia, Osman Bey'e rağmen manastırdan çıkmayı nasıl başaracaktır?