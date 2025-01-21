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KURULUŞ OSMAN GALERİ

178. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 21.01.2025, 14:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.01.2025, 14:03
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178. Bölüm Foto Galeri

Moğol Ulugan'ın elindeki Osman Bey son anda idam edilmekten kurtulurken, Moğol, Bizans ittifakı ve İlbay'ın ihaneti ile sarılan Kayılar ölüm kalım savaşı vermektedir.

178. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan Osman Bey ve Bala Hatun'un yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime'ye kavuşmak üzereyken Halime uçurumdan düşüyor! Halime ölüyor mu?

178. Bölüm Foto Galeri

Ulugan, Kayıların yeni beyinin İlbay Bey olduğunu duyurur. Osman Bey, elindeki her şeyi kaybetmiştir. Tırnaklarıyla kazıyarak kurduğu devletin başında artık İlbay vardır.

178. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, İlbay'ın ihanetiyle yüzleştiğinde öfkelenir ve intikam yemini eder.

178. Bölüm Foto Galeri

Ulugan, Osman Bey'i Kayı Obası ahalisinin gözü önünde idam etme kararı alır. Bu kararın haberini alan Bala Hatun, Orhan ve Alaeddin ne yapacaklardır?

178. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'i öldürmeye çok yaklaşan Ulugan'ın Osman Bey'i orada öldürmekten vazgeçmesine sebep olan şey nedir? Ulugan, Osman Bey'i tehlikeli bir yolculuğa çıkarma kararı alır. Bu karar nelere sebep olacaktır?

178. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Ulugan'ın elinden kaçar. Bu kaçışta Poena da onunla birliktedir. Ulugan'dan saklanmak için girdikleri mağarada Osman Bey'e, Poena'ya baktıkça Halime'yi hatırlatan şey nedir? Osman Bey, Poena'nın Halime olduğunu anlayacak mıdır?

178. Bölüm Foto Galeri

Bala Hatun, Orhan ve Alaeddin, Osman Bey'i kurtarmak için plan yaparlar. Fakat büyük bir tuzağa çekilirler. Sofia, Lucas ve nökerler arasında kalırlar. Bu cendereden nasıl kurtulacaklardır?

178. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Bala Hatun ve Poena uçurum kenarında tuzağa düşerler. Osman Bey ve Bala Hatun Lucas ve nökerlerle çarpışırken Poena uçurum kenarında büyük bir darbe alır. Bala Hatun Poena'yı uçurumdan düşmesine engel olabilecek midir?

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