181. Bölüm Foto Galeri

Kayı obasını geri almak için canlarını ortaya koyan Osman Bey ve ordusunu bekleyen büyük tehlike nedir? Bu uğurda kimler şehit düşecektir? Osman Bey, Begüm ve İlbay hainini orada öldürebilecek midir? Obayı geri alıp Bala'sını Halime'nin yanına defnedebilecek midir? Öte yandan bütün bu olanlara şahit olan Poena geçmişine dair bir şeyler hatırlayacak mıdır? Kayı'ları tanıdıkça aklı ve kalbi karışan Poena ne yapacaktır?