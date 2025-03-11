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KURULUŞ OSMAN GALERİ

184. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 11.03.2025, 12:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.03.2025, 12:15
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184. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in Ulugan'la hesaplaşması sürerken Uçlara yeni bir yıldırım düşer. Esenbike Hatun gelir gelmez üstünlüğünü sağlamak için isteklerini sıralar. Osman Bey'den, yüklü miktarda vergi ister.

184. Bölüm Foto Galeri

Aksi takdirde kızı Fatma'yı oğlu Sargun'a gelin alacağını ifade eder. Osman Bey bu sıkışmışlıktan kurtulmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

184. Bölüm Foto Galeri

Asla boyun eğmeyeceğini ifade eden Osman Bey, ne kızından ne de ahalisinin rızkından vazgeçmeyecektir.

184. Bölüm Foto Galeri

Bu cendereden çıkmak için tehlikeli bir oyun kurar. Osman Bey, Olcaytu'nun oklarını üzerine çekmeden bu işin içinden çıkabilecek midir?

184. Bölüm Foto Galeri

Bala Hatun Halime'yi bulmak için harekete geçer. Bunun için Sofia'ya hamle yapar.

184. Bölüm Foto Galeri

Sofia'yı ele geçiren Bala Hatun, Halime'yi bulmak için her şeyi göze alır.

184. Bölüm Foto Galeri

Bala Hatun kızına götürmesi karşılığında Sofia'yı bırakacağını söyler. Sofia Poena'nın aslında Halime olduğunu söyleyecek midir?

184. Bölüm Foto Galeri

Dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz oturuyor.

184. Bölüm Foto Galeri

Senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Mehmet Arı, Aslı Zeynep Peker Bozdağ kaleme alıyor.

184. Bölüm Foto Galeri

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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