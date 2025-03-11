184. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in Ulugan'la hesaplaşması sürerken Uçlara yeni bir yıldırım düşer. Esenbike Hatun gelir gelmez üstünlüğünü sağlamak için isteklerini sıralar. Osman Bey'den, yüklü miktarda vergi ister.
Aksi takdirde kızı Fatma'yı oğlu Sargun'a gelin alacağını ifade eder. Osman Bey bu sıkışmışlıktan kurtulmak için nasıl bir hamle yapacaktır?
Asla boyun eğmeyeceğini ifade eden Osman Bey, ne kızından ne de ahalisinin rızkından vazgeçmeyecektir.
Bu cendereden çıkmak için tehlikeli bir oyun kurar. Osman Bey, Olcaytu'nun oklarını üzerine çekmeden bu işin içinden çıkabilecek midir?
Bala Hatun kızına götürmesi karşılığında Sofia'yı bırakacağını söyler. Sofia Poena'nın aslında Halime olduğunu söyleyecek midir?
Senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Mehmet Arı, Aslı Zeynep Peker Bozdağ kaleme alıyor.