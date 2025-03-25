186. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Esenbike'ye itaat etmediğini göstermiş ve Ulugan'la oynadıkları oyunu açığa çıkarmıştır. Düşmanlığını alenen sergileyen Esenbike tüm müttefiklerini yanına alarak Osman Bey'i ortadan kaldırmak istemektedir.
Bunun üzerine harekete geçen Osman Bey, Türkmen Beylerini de yanına alarak hem obasını geri almak hem de düşmanlarını bir bir yok etmek için harekete geçer. Osman Bey her şeye rağmen obasını geri alabilecek midir? Osman Bey bunun için nasıl bir strateji uygulayacaktır?
Osman Bey, Esenbike'nin oyununu bozmuş ve Ulugan'la kurduğu düzeni açığa çıkarmıştır. Bunun üzerine Esenbike, Osman Bey'e karşı düşmanlığını alenen ilan eder ve tüm müttefiklerini harekete geçirerek büyük bir saldırı planlar.
Türkmen Beylerini yanına alan Osman Bey, hem obasını geri almak hem de düşmanlarını bir bir yok etmek için harekete geçer.
Bala Hatun, kızı Halime'ye ulaşmak için kurtardığı rahibeyi iyileştirmeye çalışmaktadır. Ancak ağır yaralı olan Rahibe gözlerini açıp gerçekleri anlatacak kadar güçlü bir durumda değildir.
Bunun üzerine Alaeddin Bey türlü ilaçlar hazırlayarak rahibeyi iyileştirmek ister. Rahibe gözlerini açıp gerçekleri söyleyecek midir?
Bala Hatun kızının aslından yanı başında olduğunu anlayabilecek midir? Rahibe'yle karşı karşıya gelen Poena, Halime olduğunu öğrenecek midir?