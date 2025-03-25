186. Bölüm Foto Galeri

Bunun üzerine harekete geçen Osman Bey, Türkmen Beylerini de yanına alarak hem obasını geri almak hem de düşmanlarını bir bir yok etmek için harekete geçer. Osman Bey her şeye rağmen obasını geri alabilecek midir? Osman Bey bunun için nasıl bir strateji uygulayacaktır?