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KURULUŞ OSMAN GALERİ

187. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 08.04.2025, 10:54 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.04.2025, 10:58
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187. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, obasını geri almış ve yeni bir düzen kurmak üzere harekete geçmiştir. Ona inananların sayısı giderek artmakta, Hasan Alp ve Koca Bey gibi önemli Türkmen beyleri saflarına katılmaktadır.

187. Bölüm Foto Galeri

Ancak bu yeni nizam kurulurken hem içten hem dıştan yeni tehditler büyümektedir.

187. Bölüm Foto Galeri

Esenbike ve Sargun'un ölümüyle uçlarda büyük bir tehlike doğar.

187. Bölüm Foto Galeri

Olcaytu Han'ın elçisi Kuçar, bu ölümler karşılığında Osman Bey'den bir kızını ve bir oğlunu istemektedir! Osman Bey bu tehdide nasıl bir cevap verecektir? Gerçek katilin kendisi olmadığını ispat edebilecek midir?

187. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in ezeli düşmanı Sofia'ya, Konstantinopol'den destek gelir. Geçmişte Sofia ile bağı olan Komutan Claudius, Osman Bey'i alt etmek için gelmiştir. Claudius'un hain planı nedir? Osman Bey'in karşısına nasıl çıkacaktır?

187. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, dış tehditlerle mücadele ederken hanedanın içinde huzursuzluk baş göstermektedir. Şehzade Orhan ve Şehzade Alaeddin arasında başlayan kavga, giderek daha da büyür. İki kardeş arasındaki bu çekişme gelecekte nelere yol açacaktır?

187. Bölüm Foto Galeri

Kuçar ve Claudius'un gelişiyle Sofia, oyununu yeniden kurar.

187. Bölüm Foto Galeri

Bu kez hedefinde Halime vardır. Sofia, Halime'yi kullanarak büyük planını devreye sokar.

187. Bölüm Foto Galeri

Fakat tüm gerçeği öğrenen Halime, Sofia'yla yüzleşmeye kararlıdır. Peki Halime nasıl bir plan yapacaktır?

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