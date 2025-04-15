188. Bölüm Foto Galeri

Olcaytu Han'ın elçisi Kuçar, ölenlerin diyeti olarak Osman Bey'den bir kızını ve bir oğlunu istemektedir. Aksi halde hem Kuçar'ın hem de Claudius'un kellesi tehlikededir. Kuçar ve Claudius'un kurduğu plân nasıl işleyecektir?