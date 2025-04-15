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KURULUŞ OSMAN GALERİ

188. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 15.04.2025, 11:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.04.2025, 11:13
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188. Bölüm Foto Galeri

Kuruluş Osman'da bu hafta; Osman Bey'in devlet uğruna aldığı yürek burkan karar, Orhan ve Alaeddin Bey arasındaki kardeş kavgası, Claudius'un kanlı oyunu, Kuçar'ın sinsi planı ve Halime'nin sürpriz dönüşüyle oba yeniden karışıyor. Yeni bölüm hem aile bağlarını hem de devlet idealini derinden sınayacak olaylara sahne olacak.

188. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, devleti için hayati bir karar vermek zorunda kalır. Ancak bu karar, Bala Hatun'un yüreğini dağlar. Bir yanda evlatları, diğer yanda devleti olan Osman Bey'in tercihi, obadaki dengeleri derinden sarsar. Osman Bey'in vereceği karar ne olacaktır?

188. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan, Şehzade Orhan ile Şehzade Alaeddin arasındaki ipler iyice gerilir. Oba, iki şehzadeye birden dar gelir. Osman Bey, oğulları arasındaki bu husumeti nasıl durduracaktır?

188. Bölüm Foto Galeri

Şehzadelerin arasındaki çatışma, Cerkutay ve Boran Bey'in de arasını açar. Obada sular durulmazken, Osman Bey'in düşmanları da harekete geçer.

188. Bölüm Foto Galeri

Olcaytu Han'ın elçisi Kuçar, ölenlerin diyeti olarak Osman Bey'den bir kızını ve bir oğlunu istemektedir. Aksi halde hem Kuçar'ın hem de Claudius'un kellesi tehlikededir. Kuçar ve Claudius'un kurduğu plân nasıl işleyecektir?

188. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve Bala Hatun, yıllardır görmedikleri kızları Halime'yi uçurumun kenarında bulurlar. Ancak Halime büyük bir karmaşanın içindedir. Ölümle yaşam arasında kalan Halime, ailesini mi seçecek, yoksa ebediyen kayıp mı gidecek?

188. Bölüm Foto Galeri

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 188'inci bölümüyle 16 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'de ekrana gelecek. Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, bu hafta da sürpriz gelişmeleriyle çok konuşulacak.

188. Bölüm Foto Galeri

Burak Özçivit (Osman Bey), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Tayanç Ayaydin (Cladius), Sinan Tuzcu(Kucar), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Buçe Buse Kahraman (Begüm Hatun), Alma Terzic (Sofia), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Şahin Celik (Koca Bey), Ali Önsöz (Yusuf), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Asya Ağca (Halime), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp), Ekin Pasvanoğlu (Ayşe), İsmail Erkan Bilben (Kanyumaz), Onur Aycelik(Hasan Bey), Aybike Enişte (Kısmet Hatun).

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