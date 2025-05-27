193. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Claudius'un Mudurnu hamlesini öğrenir öğrenmez vakit kaybetmeden Göynük'te karargâh kurar. Fethin başarıyla gerçekleşmesi için hazırlıklara başlarken, içeride bir hain olabileceğinden şüphelenmektedir. Bu yüzden sadece dış düşmana değil, iç tehditlere karşı da plan geliştirir. Osman Bey, Alpleri içindeki hanini bulabilecek midir?
Ağır bir darbe alan Claudius, Mudurnu'ya çekilerek olası bir saldırıya karşı savunma hattı oluşturur. Osman'ın geleceğinden emindir ve kaleyi korumak adına stratejik bir hazırlık içine girer. Ancak karşısında sadece bir savaşçı değil, usta bir stratejist vardır. Cladisus yaptığı hamle sonrası Osman Bey ve Türk ordusunu durdurabilecek midir?
Bala Hatun ile Sofia arasındaki mücadele, trajik bir şekilde sonuçlanır. Sofia, Halime'ye ölümcül bir darbe indirir.
Bu saldırı, Osman Bey ve Bala Hatun'un içini yakar. Halime'nin hayatta kalıp kalamayacağı, olayların seyrini belirleyecek bir dönüm noktası hâline gelir. Halime Hatun sağlığına kavuşabilecek midir? Bu saldırı sonrası Osman Bey ve Bala Hatun ne yapacaktır?
Claudius, Mudurnu'yu savunurken Sofia da Göynük'te isyan ateşini körükler. Böylece Osman Bey iki cepheden sıkıştırılır. Ancak Bala Hatun, Sofia'nın oyununu bozmak ve halkı korumak için kararlı bir duruş sergiler. İsyan bastırılmak zorundadır. Bala Hatun, Sofia'nın sinsi planlarına rağmen isyanı bastırabilecek midir? Göynük'ü bekleyen akıbet ne olacaktır?
Osman Bey, düşmanlarının tüm planlarına ve savunmalarına rağmen Mudurnu'yu fethetmeyi başarır. Fakat zaferin hemen ardından bir tehlike baş gösterir. Claudius, gitmeden önce Osman'ı ve halkını hedef alan son bir oyun bırakmıştır. Cladius'un gizli planı sonrası neler olacaktır?
Claudius'un son planı, Osman Bey dâhil herkesi etkileyebilecek kadar sinsi ve derindir. Kaleye yerleştirilen bu oyun, fethedilen topraklarda huzuru tehdit eder. Osman Bey'in bu oyunu nasıl bozacağı merak konusudur? Yapılan bu kötülükten sonra Mudurnu'da neler yaşanacaktır?
Burak Özçivit (Osman Bey), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Tayanç Ayaydin (Cladius), Sinan Tuzcu(Kucar), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Buçe Buse Kahraman (Begüm Hatun), Alma Terzic (Sofia), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Şahin Celik (Koca Bey), Ali Önsöz (Yusuf), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Asya Ağca (Halime), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp), Ekin Pasvanoğlu (Ayşe), İsmail Erkan Bilben (Kanyumaz), Onur Aycelik (Hasan Bey), Aybike Enişte (Kısmet Hatun).