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KURULUŞ OSMAN GALERİ

200 karede Kuruluş Osman 2. Sezon

GİRİŞ TARİHİ: 23.02.2022, 16:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.02.2022, 17:45
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200 karede Kuruluş Osman 2. Sezon

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir.

200 karede Kuruluş Osman 2. Sezon

Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.

200 karede Kuruluş Osman 2. Sezon

Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar.

200 karede Kuruluş Osman 2. Sezon

Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır.

200 karede Kuruluş Osman 2. Sezon

Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak?

200 karede Kuruluş Osman 2. Sezon

Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?

200 karede Kuruluş Osman 2. Sezon

Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Osman Bey, buna nasıl karşılık verecek?

200 karede Kuruluş Osman 2. Sezon

Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor.

200 karede Kuruluş Osman 2. Sezon

Babasıyla buluşmak üzere Kayı Obası'ndan ayrılan Osman Bey kendisine kurulan tuzaktan kurtulmak için mücadele ederken; uç bölgesindeki faaliyetlerine başlayan Nikola ve Flatyos, Kayı Obası'na geliyor.

200 karede Kuruluş Osman 2. Sezon

Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor.

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