ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

66. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 12.10.2021, 11:29 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.10.2021, 11:37
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66. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in Ortodoks dünyasının önemli din adamlarından birini kaçırmasının ardından Bitinya'da sular bulanmıştır.

66. Bölüm Foto Galeri

Mihail Koses, Rogatus Laskaris ve Aya Nikola, ittifak kararı almalarına rağmen Papaz Gregor'u bulup ele geçirmek için ayrı ayrı planlar yapmaktadırlar.

66. Bölüm Foto Galeri

Çok sevdiği atı Karayel'in katledilmesi ile büyük şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için obada bilinçli bir güvenlik zaafiyeti oluşturarak zekice bir oyun kurar.

66. Bölüm Foto Galeri

Turgut Bey ise alplerini geri getireceğine dair söz veren Osman Bey'i sözünü tutamamış olmasına tepki gösterir.

66. Bölüm Foto Galeri

Öte yandan Bala Hatun'un gebe olduğunu öğrenen Malhun Hatun, Bala Hatun'la iktidar mücadelesine girişir! Bala Hatun'un "Bu obanın baş hatunu benim" çıkışıyla gerilim yükselirken, iki hatunun çatışması oba halkını da etkiler.

66. Bölüm Foto Galeri

66. Bölüm Foto Galeri

66. Bölüm Foto Galeri

66. Bölüm Foto Galeri

66. Bölüm Foto Galeri

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