ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

67. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 19.10.2021, 11:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.10.2021, 11:45
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67. Bölüm Foto Galeri

Katalan esirin saldırı emrini Tekfur Kosses'in verdiğini itiraf etmesinin ardından, Osman Bey obada kendisini ziyarete gelen tekfurla esiri yüzleştirir. Tekfur Kosses, üzerine atılan suçu kabul etmezken, tekfurlar arasındaki çekişmeyi gören Osman Bey durumu lehine çevirmek için bir plan yapar.

67. Bölüm Foto Galeri

Obayı ziyareti sırasında Kayı'nın kilimlerine hayran olan Mari Kosses'in verdiği yüklü sipariş için Bala Hatun ve Malhun Hatun güçlerini birleştirir.

67. Bölüm Foto Galeri

Nikola'nın Turgut Bey'in obasına saldırıp onu esir aldığını öğrenen Osman Bey, Turgut Alp'i teslim almak için Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne gönderir.

67. Bölüm Foto Galeri

Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Turgut Bey'i ele geçirerek Papaz Gregor'a alabilmek için Osman Bey'i pazarlık masasına oturtmayı hedeflemektedir. Nikola'dan olumsuz cevap alan Osman Bey ise Turgut Alp'i kurtarabilmek için herkesi ters köşeye yatıracak bir plan yapar.

67. Bölüm Foto Galeri

67. Bölüm Foto Galeri

67. Bölüm Foto Galeri

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