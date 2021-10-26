ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

68. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 26.10.2021, 10:43 GÜNCELLEME TARİHİ: 26.10.2021, 10:45
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68. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in kurduğu oyunla Papaz Gregor'u geri alması tekfurların büyük hayal kırıklığı yaşamasına neden olur. Bu gelişme üzerine, Tekfur Nikola, Tekfur Kosses ve Tekfur Rogatus, Papaz Gregor'u Osman Bey'in elinden alabilmek için birlikte hareket etme kararı alır.

68. Bölüm Foto Galeri

Tekfurların ittifakını haber alan Osman Bey bu birliği adım adım dağıtmaya karar verir ve ilk hedef olarak Tekfur Rogatus'u seçer.

68. Bölüm Foto Galeri

Bu sırada Tekfur Kosses, Bizans İmparatoru'ndan Papaz Gregor'un acilen yakalanıp kendisine gönderilmesini bildiren bir mesaj alır.

68. Bölüm Foto Galeri

Tekfur Kosses, imparatorun bu talebini Osman Bey'le paylaşarak Papaz Gregor'un kendisine teslim edilmesini ister.

68. Bölüm Foto Galeri

Bala Hatun ve Malhun Hatun, Söğüt'ten obaya dönerken Katalanların pususuna düşer.

68. Bölüm Foto Galeri

Hatunlar kahramanca savaşırken, hamile olan Bala Hatun yaralanır.

68. Bölüm Foto Galeri

Saldırı haberi Kayı Obası'na ateş gibi düşerken, Bala Hatun kendisinden çok bebeği için endişelenir.

68. Bölüm Foto Galeri

İntikam yemini eden Osman Bey ise saldırının arkasındakileri cezalandırmak için harekete geçer.

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