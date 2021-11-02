ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

69. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 02.11.2021, 11:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.11.2021, 11:21
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69. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'e karşı tek şanslarının güçlerini birleştirmek olduğunu gören tekfurlar Nikola, Kosses ve Rogatus artık aynı masada dost olarak oturmaktadır. Osman Bey'i toplantılarına davet eden tekfurları büyük bir sürpriz beklemektedir.

69. Bölüm Foto Galeri

İstihbarat toplamak üzere Harmankaya Kalesi'ne gidip Mari Kosses'le buluşan Malhun Hatun, Şam'dan bölgeye gelecek büyük bir kervanın haberini alır.

69. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey bu istihbaratı avantajına çevirip tekfurlara darbe indirmek için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun, savaşa dahil olmak istediğini Osman Bey'e söyler.

69. Bölüm Foto Galeri

Papaz Gregor'un Hıristiyan halka buluşmasından rahatsız olan tekfurlar, Osman Bey'in bölgedeki etkisini artırmak için yaptığı hamlelerin önüne geçebilmek için yeni kararlar alır.

69. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, bölgenin kaderini etkileyecek baskın için nasıl bir strateji kuracak? Tekfurlar kervanlarını Osman Bey'den korumak için ne yapacak?

69. Bölüm Foto Galeri

Turgut Alp kervan baskınında nasıl bir rol alacak?

69. Bölüm Foto Galeri

Papaz Gregor'un Hıristiyan halkla buluşması Osman Bey'in bölgedeki nüfuzunu nasıl etkileyecek?

69. Bölüm Foto Galeri

Malhun Hatun'un cenk meydanına dönüşü neleri değiştirecek? Tekfur Rogatus, en güvendiği komutanının ölümüne nasıl yanıt verecek?

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