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KURULUŞ OSMAN GALERİ

70. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 09.11.2021, 10:26 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.11.2021, 10:28
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70. Bölüm Foto Galeri

'Kuruluş Osman'ın 70'inci bölümünde Osman Bey'in yaptığı fetih ve tekfurların kervanına el koyması bölgede büyük yankı uyandırırken, tekfurlar günden güne büyüyen Osman Bey'i ve oğlu Orhan'ı ortadan kaldırmak için hain bir plan yapar.

70. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, ticaret konusunda yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırmak için valiyle görüşmek üzere Nikea'ya gitmeye karar verince tekfurlar da harekete geçer.

70. Bölüm Foto Galeri

Bu yolculuğunda Osman Bey'e eşlik etmek isteyen Malhun Hatun, Orhan'ı Bala Hatun'a emanet eder. Osman Bey ve Malhun Hatun'u Nikea yolunda tekfurların kurduğu ölümcül tuzak beklemektedir.

70. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in ortadan kaldırılması ile doğacak boşluğu Turgut Alp'in dolduracağını düşünen Mari Kosses ise üzerindeki tesirini artırmak için Turgut Alp'le bir araya gelir.

70. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey kendisine kurulan tuzakları nasıl alt edecek? Osman Bey'in yokluğunda Kayı Obası tehlike altında mı? Bala Hatun, tekfurların hain planına karşı Orhan'ı koruyabilecek mi?

70. Bölüm Foto Galeri

Tekfurların Kayı Obası'na sızan gizli ajanı kim? Katalanlar, tekfurlarla işbirliği yapacak mı?

70. Bölüm Foto Galeri

Nikea yolunda Osman Bey'i neler bekliyor? Mari Kosses ve Turgut Alp'in buluşmasında neler yaşanacak?

70. Bölüm Foto Galeri

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