ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

71. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 16.11.2021, 10:27 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.11.2021, 10:30
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71. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in Nikea'da zehirlenmesi ve eş zamanlı olarak Kayı Obası'na düzenlenen saldırı, Kayıların ciddi bir darbe almasına yol açar.

71. Bölüm Foto Galeri

Nikola'nın zehirli tuzağını zekice bir hamleyle bertaraf eden Osman Bey, saldırının hesabını sormak için önce Tekfur Rogatus'un karşısına dikilir!

71. Bölüm Foto Galeri

Suikastçı Julia'nın Gonca Hatun'u şehit etmesi ise Boran Alp başta herkesin yüreğine ateş düşürür.

71. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve Kayı Obası'na karşı düzenledikleri saldırılarla güvenleri artan tekfurlar, eğitim gören Kayı çocuklarını kaçırarak Söğüt'ü hedefine koyar.

71. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ise bütün bu olanlara karşı hamlesini sabırla hazırlarken karşısında Turgut Bey'i bulur.

71. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Nikea'daki zehirli tuzaktan nasıl kurtulacak? Obaya düzenlenen saldırıya hazırlıksız yakalanan Kayılar ölümcül suikastı nasıl savuşturacak?

71. Bölüm Foto Galeri

Bala Hatun, Orhan'ı koruyabilecek mi? Osman Bey Kayı Obası ve Nikea saldırılarının faillerini bulabilecek mi?

71. Bölüm Foto Galeri

Gonca Hatun'un ölümü Boran Alp'i nasıl etkileyecek?

71. Bölüm Foto Galeri

Tekfurlar Söğüt'ü ele geçirmek için nasıl bir tuzak kuracak?

71. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey tekfurların kaçırdığı öğrencileri geri almak için ne yapacak

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