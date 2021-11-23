ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

72. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 23.11.2021, 11:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.11.2021, 11:32
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72. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve Alpleri, gizlice girdikleri Bilecik Kalesi'nde ölümcül bir operasyona girişir. Osman Bey'in kaleye sızmasını sağladığı ve Tekfur Rotagus'a ulaşmayı başaran Turgut Bey ise büyük bir tehlikenin pençesindedir.

72. Bölüm Foto Galeri

Papaz Gregor'u kullanarak Söğüt'ü ele geçirmeyi planlayan tekfurlar, Osman Bey'e yeni bir darbe vurmaya hazırlanır.

72. Bölüm Foto Galeri

Tekfur Nikola'nın Mari Kosses'le evlenmek istediğini açıklaması ortalığı karıştırır. Osman Bey kaçırılan ve din değiştirmeye zorlanan Türkmen çocukları kurtarabilmek için zekice bir plan yaparak tekfurları savaş meydanında alt etmek ister.

72. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey ve alpleri Bilecik Kalesi'nden nasıl çıkacak? Tekfurların Papaz Gregor ile iş birliğinin sonuçları ne olacak?

72. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in tutsak çocukları kurtarmak için herkesi şaşırtacak hamlesi ne?

72. Bölüm Foto Galeri

Mari Kosses, Tekfur Nikola'nın kendisi ile evlenmek istemesine nasıl tepki verecek? Kayı Obası'ndaki hainlerin akıbeti ne olacak?

72. Bölüm Foto Galeri

72. Bölüm Foto Galeri

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