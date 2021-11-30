ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

73. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 30.11.2021, 11:17 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.11.2021, 11:18
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73. Bölüm Foto Galeri

Söğüt saldırısını boşa çıkaran ve Papaz Gregor'un cezasını kesen Osman Bey, tekfurları köşeye sıkıştırmıştır. İznik Valisi Saguros'un Söğüt'e yapacağı ziyaret tekfurlara bekledikleri fırsatı verir.

73. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'in ticaretini bitirmek ve itibarını zedelemek isteyen tekfurlar, hedefine Vali Saguros ve kızını koyar.

73. Bölüm Foto Galeri

İnegöl'ün fethine hazırlanan Osman Bey, şehrin zenginliğinin kaynağı madeni ele geçirerek Tekfur Nikola'yı zayıflatmayı planlar.

73. Bölüm Foto Galeri

Ağabeyi Tekfur Kosses tarafından Tekfur Nikola ile evlenmeye zorlanan Mari Kosses ise Turgut Bey'e haber göndererek kendisini kaçırmasını ister!

73. Bölüm Foto Galeri

Madeni alabilmek için Osman Bey nasıl bir yol izleyecektir? Tekfurlar Vali Saguros'tan kurtulmak için ne yapacak?

73. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Vali Saguros'u koruyabilecek mi? Turgut Bey, Mari'nin gönderdiği mesaja nasl yanıt verecek?

73. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey madeni almak için nasıl bir strateji izleyecek?

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