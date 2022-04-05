ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

89. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 05.04.2022, 11:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.04.2022, 11:40
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89. Bölüm Foto Galeri

Selcan Ana'ya yapılan saldırı bütün Kayı Obasını galeyana getirmiştir. Osman Bey bu işin peşini bırakmayacaktır.

89. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey meseleyi çözmek için ne yapacaktır? Malhun Hatun ve Bala Hatun, Cornelia'nın Selcan Ana'yı koruma numarasıyla kendisini aklamaya çalıştığını fark ederler.

89. Bölüm Foto Galeri

Şimdi sıra Cornelia'nın hainliğini ispat etmektedir. Cornelia'yı açık edecek delil nedir?

89. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, Barkın ve İbrahim Fakih kimliğine bürünen Usta Arius'u karşısına alır. İvaz Bey ve Umur Bey'in ölümüne dair şüphelerini dile getirir.

89. Bölüm Foto Galeri

Usta ve Barkın, Osman Bey'in şüphelerini bertaraf etmeye çalışmak için ne yapacaklardır?

89. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey bir yandan görünmez düşmanıyla uğraşırken öte yandan da İnegöl'ün fethi için hazırlıklarına devam eder. Nikola'ya göz açtırmamaya kararlıdır. Osman Bey'in Nikola'ya vuracağı büyük darbe nedir?

89. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey düşmanının niyetini çözmüştür. Tüm çabalarına rağmen oyunlarını bozmakta kararlıdır.

89. Bölüm Foto Galeri

İnegöl fethedilene kadar pusatını kınına sokmayacaktır. Bu uğurda önüne çıkan en büyük engel Usta Arius'tur. Osman Bey Usta Arius'un canını alacak mıdır?

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