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KURULUŞ OSMAN GALERİ

93. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 10.05.2022, 11:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.05.2022, 11:35
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Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı
Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman' sürprizlerle dolu ve nefesleri kesecek 93'üncü bölümüyle Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek.

Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı
Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı

İnegöl'ün fethi için artık her şey hazırdır.

Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı
Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı

Osman Bey ve Alpları surlara dayanmıştır.

Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı
Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı

Mancınıklardan İnegöl surlarına ateş ve barut yağarken içerde ise Nikola ve Romanos, Osman Bey'i püskürtmek için çareler aramaktadır.

Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı
Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı

Osman Bey'in yaptığı hangi hamle Nikola ve Romanos'u zora sokacaktır?

Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı
Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı

İnegöl'ün fethi için mancınıklar atıldığında İnegöl ahalisinin Türklere karşı tavrı nasıl olacaktır.

Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı
Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı

Osman Bey, Kayılar ve himayesi altındaki diğer Türk Boylarıyla İnegöl'ü kuşattığı sırada obadakiler ise Holofira'yı teyzesine uğurlamaktadır fakat Holofira'yı götürecek olan Usta Arius'un askerleridir.

Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı
Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı

Holofira'yı kaçıracaklardır. Holofira'nın hangi hamlesi onu bu durumdan kurtaracaktır?

Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı
Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı

Holofira'nın hamlesi Orhan'ı da büyük bir tehlikeye sürükleyecektir.

Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı
Kuruluş Osman’da fetih vakti! Osman Bey İnegöl surlarını kuşattı

Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar.

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