93. Bölüm Foto Galeri

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman' sürprizlerle dolu ve nefesleri kesecek 93'üncü bölümüyle Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek.
İnegöl'ün fethi için artık her şey hazırdır.
Osman Bey ve Alpları surlara dayanmıştır.
Mancınıklardan İnegöl surlarına ateş ve barut yağarken içerde ise Nikola ve Romanos, Osman Bey'i püskürtmek için çareler aramaktadır.
Osman Bey'in yaptığı hangi hamle Nikola ve Romanos'u zora sokacaktır?
İnegöl'ün fethi için mancınıklar atıldığında İnegöl ahalisinin Türklere karşı tavrı nasıl olacaktır.
Osman Bey, Kayılar ve himayesi altındaki diğer Türk Boylarıyla İnegöl'ü kuşattığı sırada obadakiler ise Holofira'yı teyzesine uğurlamaktadır fakat Holofira'yı götürecek olan Usta Arius'un askerleridir.
Holofira'yı kaçıracaklardır. Holofira'nın hangi hamlesi onu bu durumdan kurtaracaktır?
Holofira'nın hamlesi Orhan'ı da büyük bir tehlikeye sürükleyecektir.