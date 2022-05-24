95 Karede 95 Bölüm

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.
Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer. Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir.
Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti. İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi. Burçin'den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti.
Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarmıştır. Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenebilecek midir? Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesmiştir. Bunun karşılığında kafesli çadıra hapsedilecektir. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ne yapacaktır?
Osman Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir.
Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir.
Ertuğrul Bey'in hastalandığı haberi Kayı Obası'nda büyük bir şok etkisi yaratmıştır. Abdurrahman Gazi bu haberin yanı sıra Dündar Bey'e kayı obasının idaresi için vekalet mührünü de getirmiştir. Osman Bey ise Salvador'un kurduğu pusu neticesiyle yakalanmıştır. Dündar Bey, vekaleti alır almaz karşısına çıkan bu engel çıkmıştır.
Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir. Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir.
Osman ve alpleri, Yannis'in emriyle Şeyh Edebalı'ya pusu kuran Kalanoz'un oyununu bozmuştur. Osman, Kulucahisar'ın kale kumandanı Kalanoz'u öldürüp kalenin önüne atar. Kalanoz'un cesedi akşam yemeğindeki Sofia ve Alişar'ın önüne getirilir. Sofia, bunu Osman'ın yaptığından emindir ve Alişar'ı kışkırtır. Alişar soluğu Dündar Bey'in otağında alacaktır...
Alişar'ın adamları tarafından pusuya düşürülen Gündüz, ağır yaralı vaziyette Kayı obasındadır. Osman ağabeyine saldıranları yakalamak için harekete geçerken, Şeyh Edebalı, Bala'yı isteyen Alişar'ı reddeder. Müneccim Abdül kılığında Alişar Bey'i etkisi altına alan Yannis, Sofia'yla birlikte Alişar Bey'i Osman'a ve Şeyh Edebalı'ya karşı kışkırtır. Kayı obasına giden Alişar Bey, Dündar Bey'e meydan okuyarak kendisinden çalınan altınların iadesini talep eder. Moğol tehlikesini sezen ve Kayıların geleceğini tehlikede gören Dündar Bey, obanın teyakkuza geçmesini ister. Osman'ın ise farklı bir planı vardır.