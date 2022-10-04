ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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KURULUŞ OSMAN GALERİ

99. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 04.10.2022, 11:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.10.2022, 11:34
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99. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, obadan Yenişehir'e geçerek ilk divanı kuracaktır.

99. Bölüm Foto Galeri

Devlet olmanın ayak sesleri ahalide nasıl yankılanacaktır?

99. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey divanda Orhan Bey'i Karacahisar Bey'i yaparak neyi amaçlamaktadır?

99. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey, divanın ortasında Konstantinopolis'teki casusu Konur'dan aldığı bilgiyle derhal harekete geçecektir.

99. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'e gelen bu haber nedir? İmparator büyük bir tehlike altındadır. Tahtın varisi Prens Kantakuzenos'un bu tehlikede bir parmağı var mıdır?

99. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey'i Konstantinopolis'te bekleyen bambaşka bir tehlike vardır. Bu tehlike nedir? Osman Bey, bu tehlike karşısında ne yapacaktır.

99. Bölüm Foto Galeri

Osman Bey büyümüş düşmanları da büyümüştür. Kuzeyli Savaşçılar Olof ve sevgilisi Frigg! Olof ve Frigg, Osman Bey'in yoluna çıkacaklardır. Osman Bey yoluna çıkanları nasıl bertaraf edecektir?

99. Bölüm Foto Galeri

Nizama uyan değil nizamı kuran Osman Bey yeni düşmana karşı ne hamlede bulunacaktır?

99. Bölüm Foto Galeri

Bala Hatun ve Malhun Hatun Yenişehir'de kurulacak olan büyük pazarın hazırlığına girişmişlerdir. Osman Bey'in yanında gazaya giden Öktem Bey'in obası da bu Pazar için hazırlık yapmaktadır.

99. Bölüm Foto Galeri

Malların teftişi esnasında Öktem Bey'in karısı Bengi Hatun ile Malhun Hatun arasında gerilim baş gösterecektir. Bu gerilim Aktemur ve Öktem Bey'in kızı Alçiçek arasında gerçekleşen yarışma ile tırmanacaktır. Gerilimin sonu nereye varacaktır?

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