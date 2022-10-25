Aktemur ölecek mi?

Bengi Hatun Öktem Bey'in tutuklanmasının üzerine obasının beylerini toplar. Kurulan toyda önemli kararlar alınır. Bu kararlar, Osman Bey'in hükmü altındaki topraklarda ikilik mi çıkaracaktır? Kayılar bu ihtimali nasıl önleyecektir? İkilik çıkmasından en çok fayda sağlayacak olan Bayındır Bey, şimdi de Bizans'a gidecek olan kayıp vergi altınların peşine düşmüştür. Bayındır Bey bu amacına ulaşabilecek midir?