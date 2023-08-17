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Çağrı Şensoy Kuruluş Osman setinde sorularımızı cevapladı

GİRİŞ TARİHİ: 17.08.2023, 14:00 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.08.2023, 14:48
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Çağrı Şensoy Kuruluş Osman setinde sorularımızı cevapladı

Çağrı Şensoy, Kuruluş Osman setinde sorularımızı cevapladı.

Çağrı Şensoy Kuruluş Osman setinde sorularımızı cevapladı

Oyuncu olmayı ne zamandan beri hayal ediyorsunuz?

Çağrı Şensoy Kuruluş Osman setinde sorularımızı cevapladı

Ben henüz oldukça küçükken bir yaz gençlik kampına gitmiştim. Orada her şey vardı taekwondo, İngilizce, boyama, aynı zamanda drama dersleri de vardı ben daha ilkokuldaydım.

Çağrı Şensoy Kuruluş Osman setinde sorularımızı cevapladı

O zaman orada "Aa burası galiba benim alanım burada mutlu olabilirim. Ben buradan devam edeyim bakayım." dedim, o gün bugün oldu.

Çağrı Şensoy Kuruluş Osman setinde sorularımızı cevapladı

Lise, üniversite, yüksek lisans derken, ben diğer işlere olan sevgisizliğim sayesinde bu işe olan sevgimi ve inancımı fark ettim. O gündür bugündür böyle devam ediyor.

Çağrı Şensoy Kuruluş Osman setinde sorularımızı cevapladı

Dizide çok güçlü bir karakteri canlandırmak özel hayatınıza nasıl yansıyor?

Çağrı Şensoy Kuruluş Osman setinde sorularımızı cevapladı

Çevrenizde sizi dizideki karakterinizle bağdaştıranlar oluyor mu?

Çağrı Şensoy Kuruluş Osman setinde sorularımızı cevapladı

Yakın çevremde hayır ama yolda giderken evet. Laf atanlar bir şeyler oluyor.

Çağrı Şensoy Kuruluş Osman setinde sorularımızı cevapladı

Aslında bir karakter sizden uzaklaştıkça o karakterle olan bağınız güçlenir, kendine yakın bir karakteri oynamak bence her zaman daha zor.

Çağrı Şensoy Kuruluş Osman setinde sorularımızı cevapladı

Dolayısıyla Cerkutay'ın benden uzaklığı benim avantajım. Ben de onu sonuna kadar kullanmaya çalışıyorum.

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