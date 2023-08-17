Çağrı Şensoy, Kuruluş Osman setinde sorularımızı cevapladı.

Ben henüz oldukça küçükken bir yaz gençlik kampına gitmiştim. Orada her şey vardı taekwondo, İngilizce, boyama, aynı zamanda drama dersleri de vardı ben daha ilkokuldaydım.
O zaman orada "Aa burası galiba benim alanım burada mutlu olabilirim. Ben buradan devam edeyim bakayım." dedim, o gün bugün oldu.
Lise, üniversite, yüksek lisans derken, ben diğer işlere olan sevgisizliğim sayesinde bu işe olan sevgimi ve inancımı fark ettim. O gündür bugündür böyle devam ediyor.
Aslında bir karakter sizden uzaklaştıkça o karakterle olan bağınız güçlenir, kendine yakın bir karakteri oynamak bence her zaman daha zor.