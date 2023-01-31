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KURULUŞ OSMAN GALERİ

Hafızalardan silinmeyen 121 Kuruluş Osman repliği

Kuruluş Osman'ın 122. Bölümü şerefine 121 unutulmaz replik

GİRİŞ TARİHİ: 31.01.2023, 16:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.04.2023, 17:23
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Kuruluş Osman'ın akıllara kazanınan replikleri arasında favorileriniz hangileri?

"Zulümle iş tutanların karşısına her daim bir yiğit çıkar bu topraklarda."

"Soluksuz bir cenge gireceğiz, hazırlıklı olasınız."

"Biz davamız için toprağa düşeriz ama siz, sizin ölümünüz bile haybeyedir."

"Cehennemin askerleriyle savaşacaksan, bu savaşı cennete sokmayacaksın."

"Osman Bey, hamleleri 'benim' diyeni dahi derdest etti."

"Rabbim taşıyamayacağımız yükü omuzlarımıza vermez."

"Kelamın pusatımda yankılanacak."

"Teslimiyete değil, teslim almaya gideriz."

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