canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
10
BİLDİRİMLER
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
    Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru YENİ BÖLÜM
  • Başka Bir Gün - Final
    Başka Bir Gün YENİ BÖLÜM
  • Sustalı Ceylan
    Sustalı Ceylan YENİ FRAGMAN
  • Sustalı Ceylan
    Sustalı Ceylan YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
KURULUŞ OSMAN GALERİ

Halime ölecek mi?

GİRİŞ TARİHİ: 18.04.2025, 10:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.04.2025, 10:27
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Halime ölecek mi?

Kuruluş Osman 6. Sezonuyla da fırtınalar estiriyor. Çarşamba akşamları atv ekranlarına damga vuran Kuruluş Osman 188. Bölümüyle de nefesleri kesti. Osman Bey ve Bala Hatun'un yıllar sonra buldukları kızları Halime'ye kavuşmayı başarabilecek mi? Yoksa evlatlarına ömür boyu hasret mi kalacak? Halime ölecek mi?

Halime ölecek mi?

Yıllarca öz hanesine düşman olarak yetiştirilen Halime, yaşadıkları ağır gelince kendini uçurumdan aşağı attı.

Halime ölecek mi?

Bala Hatun'un sevmeye doyamadan kaybettiği kızı Halime...

Halime ölecek mi?

Bala Hatun boğularak öldü sandığı kızının yıllarca matemini tutmuş, bir annenin yüreğine hiç sönmeyen bir kor düşmüştü.

Halime ölecek mi?

Sofia küçük kızı kaçırmış ve Osman Bey ve hanesinden intikam almak istemişti. Küçük kızı yıllarca ilaçlarla geçmişi unutmasını sağlamıştı.

Halime ölecek mi?

Kayı Obası'na Sofia tarafından yerleştirilen ve hanesini öldürmesi planlanan Halime geçmişteki büyük sırla yüzleşeceğinden bihaberdi.

Halime ölecek mi?

Düşman bellediği ailesini vakit kaybetmeden öldürmek için harekete geçti.

Halime ölecek mi?

Kimi zaman annesi Bala Hatun'u öldürmek istedi.

Halime ölecek mi?

Kimi zaman okuyla babası Osman Bey'i yaraladı.

Halime ölecek mi?

Anası Bala Hatun'u öldürmeye adım adım yaklaştığı zaman duyduğu ninninin hissettirdikleri elindeki hançerden daha keskindi.

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN