Kuruluş Osman 6. Sezonuyla da fırtınalar estiriyor. Çarşamba akşamları atv ekranlarına damga vuran Kuruluş Osman 188. Bölümüyle de nefesleri kesti. Osman Bey ve Bala Hatun'un yıllar sonra buldukları kızları Halime'ye kavuşmayı başarabilecek mi? Yoksa evlatlarına ömür boyu hasret mi kalacak? Halime ölecek mi?