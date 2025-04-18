Kuruluş Osman 6. Sezonuyla da fırtınalar estiriyor. Çarşamba akşamları atv ekranlarına damga vuran Kuruluş Osman 188. Bölümüyle de nefesleri kesti. Osman Bey ve Bala Hatun'un yıllar sonra buldukları kızları Halime'ye kavuşmayı başarabilecek mi? Yoksa evlatlarına ömür boyu hasret mi kalacak? Halime ölecek mi?
Yıllarca öz hanesine düşman olarak yetiştirilen Halime, yaşadıkları ağır gelince kendini uçurumdan aşağı attı.
Bala Hatun boğularak öldü sandığı kızının yıllarca matemini tutmuş, bir annenin yüreğine hiç sönmeyen bir kor düşmüştü.
Sofia küçük kızı kaçırmış ve Osman Bey ve hanesinden intikam almak istemişti. Küçük kızı yıllarca ilaçlarla geçmişi unutmasını sağlamıştı.
Kayı Obası'na Sofia tarafından yerleştirilen ve hanesini öldürmesi planlanan Halime geçmişteki büyük sırla yüzleşeceğinden bihaberdi.