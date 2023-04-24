İlk bölümden bugüne yok edilen düşmanlar!

Kuruluş Osman dördüncü bölümüyle heyecan fırtınası estirmeye devam ederken Osman Bey devlet olmak için adım adım büyüyor. Tüm düşmanlarını teker teker yok eden Osman Bey, alpları ve eşleriyle beraber yoluna emin adımlarla devam etti. Osman Bey ilk bölümden bu yana hangi düşmanlarının kellesini aldı? İşte Osman Bey'in karşısına çıkıp hüsrana uğrayan düşmanlar...
Osman Bey'in ilk düşmanlarından olan Kulucuhisar Komutanı Kalanoz! Osman Bey, Komutan Kalanoz'u öldürerek düşmanlarına gözdağı verdi.
Osman Bey dış düşmanlarla mücadele ederken içerideki düşmanları da unutmadı. Alişar Bey'e kılıç vuruldu.
Yannis'in kızı Prenses Sofia'nın sonu da Osman Bey'in kılıcından oldu. Osman Bey, Kulucahisar Prensesi'ni öldürdü.
Aya Nikola'nın casusu Targun Hatun'u ölüme götüren darbe Bala Hatun'dan geldi. Bala Hatun, Targun'u öldürdü.
Osman Bey, düşmanlarına korku salmaya devam etti. Efharisto Kalanoz, Osman Bey'e yakalanarak canından oldu.