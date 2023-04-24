İlk bölümden bugüne yok edilen düşmanlar!

Kuruluş Osman dördüncü bölümüyle heyecan fırtınası estirmeye devam ederken Osman Bey devlet olmak için adım adım büyüyor. Tüm düşmanlarını teker teker yok eden Osman Bey, alpları ve eşleriyle beraber yoluna emin adımlarla devam etti. Osman Bey ilk bölümden bu yana hangi düşmanlarının kellesini aldı? İşte Osman Bey'in karşısına çıkıp hüsrana uğrayan düşmanlar...