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KURULUŞ OSMAN GALERİ

İlk bölümden bugüne yok edilen düşmanlar!

GİRİŞ TARİHİ: 24.04.2023, 15:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.04.2023, 16:41
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İlk bölümden bugüne yok edilen düşmanlar!

Kuruluş Osman dördüncü bölümüyle heyecan fırtınası estirmeye devam ederken Osman Bey devlet olmak için adım adım büyüyor. Tüm düşmanlarını teker teker yok eden Osman Bey, alpları ve eşleriyle beraber yoluna emin adımlarla devam etti. Osman Bey ilk bölümden bu yana hangi düşmanlarının kellesini aldı? İşte Osman Bey'in karşısına çıkıp hüsrana uğrayan düşmanlar...

İlk bölümden bugüne yok edilen düşmanlar!

Osman Bey'in ilk düşmanlarından olan Kulucuhisar Komutanı Kalanoz! Osman Bey, Komutan Kalanoz'u öldürerek düşmanlarına gözdağı verdi.

İlk bölümden bugüne yok edilen düşmanlar!

Osman Bey dış düşmanlarla mücadele ederken içerideki düşmanları da unutmadı. Alişar Bey'e kılıç vuruldu.

İlk bölümden bugüne yok edilen düşmanlar!

Geyhatu'nun elçisi Noyan Subutay'ın kellesi alındı.

İlk bölümden bugüne yok edilen düşmanlar!

Azılı düşmanlardan Komutan Balgay'ın sonunu da Osman Bey getirdi.

İlk bölümden bugüne yok edilen düşmanlar!

Yannis'in kızı Prenses Sofia'nın sonu da Osman Bey'in kılıcından oldu. Osman Bey, Kulucahisar Prensesi'ni öldürdü.

İlk bölümden bugüne yok edilen düşmanlar!

Aya Nikola'nın komutanlarından Alexander'ın sonu da Osman Bey'in kılıcıyla geldi.

İlk bölümden bugüne yok edilen düşmanlar!

Aya Nikola'nın casusu Targun Hatun'u ölüme götüren darbe Bala Hatun'dan geldi. Bala Hatun, Targun'u öldürdü.

İlk bölümden bugüne yok edilen düşmanlar!

Osman Bey, düşmanlarına korku salmaya devam etti. Efharisto Kalanoz, Osman Bey'e yakalanarak canından oldu.

İlk bölümden bugüne yok edilen düşmanlar!

Papa'nın Osman Bey'i öldürtmek için gönderdiği Petrus'un canını alan ise Bamsı Bey oldu.

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