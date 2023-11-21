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Kestel Tekfuru, esir aldığı Orhan ve Mehmet’e karşılık Osman Bey ve Yakup Bey'den ne isteyecek?

GİRİŞ TARİHİ: 21.11.2023, 11:14 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.11.2023, 11:19
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Kestel Tekfuru, esir aldığı Orhan ve Mehmet’e karşılık Osman Bey ve Yakup Bey'den ne isteyecek?

Osman Bey ve Yakup Bey evlatlarının Kestel'de esir tutulduğunu öğrenir öğrenmez soluğu karargahta alırlar. Kestel Tekfuru Orhan ve Mehmet'e karşılık Osman ve Yakup'tan kaleler ister. Yakup Bey kaleleri verme kararı alır. Osman Bey buna karşı çıkar.

Kestel Tekfuru, esir aldığı Orhan ve Mehmet’e karşılık Osman Bey ve Yakup Bey'den ne isteyecek?

Osman Bey "Türk'ün ayak bastığı yer ona yurt olur" düsturuyla soğukkanlılığını korur. Hedefi hem Orhan'la Mehmet'i almak hem de Kestel'i fethetmektir.

Kestel Tekfuru, esir aldığı Orhan ve Mehmet’e karşılık Osman Bey ve Yakup Bey'den ne isteyecek?

Yakup Bey Mehmet'lerin esir düşmesinden Osman'ı mesul tutar. "Sen evvela sarayındaki haini bul" der. Osman Bey ve Yakup Bey arasında iyice büyüyen gerilim nereye varacaktır?

Kestel Tekfuru, esir aldığı Orhan ve Mehmet’e karşılık Osman Bey ve Yakup Bey'den ne isteyecek?

Alaeddin, Malhun Hatun'a saraydaki haini bulma haberini verir. Hainin Holofira olduğunu söyler. Bu meselenin arkasında Vasilis'in bir parmağı var mıdır? Holofira'nın hainliğinin arkasındaki sebep nedir?

Kestel Tekfuru, esir aldığı Orhan ve Mehmet’e karşılık Osman Bey ve Yakup Bey'den ne isteyecek?

Orhan Bey ve Mehmet Bey, Kestel Kalesi'nde işkence görmektedir. Tekfur Makranos'un arkasındaki gücün Üstat Gera olduğunu anlayabilecekler midir?

Kestel Tekfuru, esir aldığı Orhan ve Mehmet’e karşılık Osman Bey ve Yakup Bey'den ne isteyecek?

Bala Hatun ve Saadet Hatun karşı karşıya gelirler. Bala Hatun, kaleleri vermeyeceklerini söyleyerek Saadet Hatun ve Gonca Hatun'u zindana attırır. Artık ipler hepten kopmuştur.

Kestel Tekfuru, esir aldığı Orhan ve Mehmet’e karşılık Osman Bey ve Yakup Bey'den ne isteyecek?

Yakup Bey, anlaşma masasına oturur. Osman Bey'e rağmen kaleleri tekfura verecek midir? Osman Bey şimdi ne yapacaktır?

Kestel Tekfuru, esir aldığı Orhan ve Mehmet’e karşılık Osman Bey ve Yakup Bey'den ne isteyecek?

Osman Bey ve Yakup Bey'in sultanlık savaşı... Orhan Bey ve Mehmet Bey'in akıbeti ne olacak?

Kestel Tekfuru, esir aldığı Orhan ve Mehmet’e karşılık Osman Bey ve Yakup Bey'den ne isteyecek?

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 22 Kasım Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 137. Bölümünde Orhan Bey ve Mehmet Bey, Kestel'de tekfurlara esir düşerken, Osman Bey ise Yakup Bey'e verdiği biadı geri alır.

Kestel Tekfuru, esir aldığı Orhan ve Mehmet’e karşılık Osman Bey ve Yakup Bey'den ne isteyecek?

137. Bölüm 2. Fragmanı izlemek için tıkla

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