"Kuruluş Osman" 2 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor!

Yeni hikayesi, yeni dünyası-dekorları ve merakla beklenen sürpriz karakterleriyle 2 Ekim Çarşamba akşamı atv ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan 'Kuruluş Osman'dan yeni sezon oyuncularının yer aldığı 165. Bölüm ilk tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Osman Bey (Burak Özçivit)'in Karesi Bey (Ali Sürmeli) ve Komutan Lucas (Özgür Çevik) ile olan mücadelesi dikkatleri çekerken Bala Hatun'un (Özge Törer) kimin mezarını kazdığı ise merak konusu oldu.