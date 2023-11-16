Kuruluş Osman reytinglerde açık ara zirvede yer aldı!

Kuruluş Osman, 136. bölümüyle,Tüm Kişiler kategorisinde %8,11 reyting ve %21,93 izlenme payı, AB kategorisinde %6,75 reyting ve %20,05 izlenme payı elde ederek birinci 20+ABC1 kategorisinde ise %8,08 reyting ve %21,16 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.