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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer sizden gelen soruları cevapladı

GİRİŞ TARİHİ: 04.08.2023, 10:08 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.09.2023, 08:53
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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer sizden gelen soruları cevapladı

Bugün sizden gelen soruları yanıtlayacağım. Hadi başlayalım.

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer sizden gelen soruları cevapladı

Kuruluş Osman için ilk görüşme ve sonra auditionda ne hissettin?

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer sizden gelen soruları cevapladı

Yani net bir şekilde hatırladığım iki duygum vardı. Birincisi endişe, çok endişeliydim acaba üstesinden gelebilecek miyim, diye.

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer sizden gelen soruları cevapladı

İkincisi de bir yandan böyle bir tatlı bir mutluluğum vardı, sanki böyle oldu olacak eminliğindeydim. Ve o hisle onu bekliyordum. Umut yani umut da diyebiliriz ona. Olunca da öyle bir mutlulukla ama hala inanmayarak çalışmaya başlamıştım.

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer sizden gelen soruları cevapladı

Bala'nın en çok hangi huyunu/özelliğini seviyorsun?

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer sizden gelen soruları cevapladı

Tabii ki ilk olarak cesaretini seviyorum. Gözü kara bir yanı var. Savaşçı yönü, güçlü kadın yönü.

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer sizden gelen soruları cevapladı

Onun dışında çok tatlı bir yerden böyle bir masumiyeti iyi niyeti var. İnsanlara böyle hep iyi yerden yaklaşmak istediği tarafı. O ikisini seviyorum çoğunlukla.

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer sizden gelen soruları cevapladı

Bala'nın en çok sevdiğiniz repliği hangisi?

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer sizden gelen soruları cevapladı

En çok sevdiğim, Allah sabredenlerle beraber çok seviyordum. Onu çünkü sabır olarak ben de günlük hayatımda kullanıyordum.

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer sizden gelen soruları cevapladı

Oynamaktan en çok keyif aldığın sahne hangisiydi?

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