Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer sizden gelen soruları cevapladı

İkincisi de bir yandan böyle bir tatlı bir mutluluğum vardı, sanki böyle oldu olacak eminliğindeydim. Ve o hisle onu bekliyordum. Umut yani umut da diyebiliriz ona. Olunca da öyle bir mutlulukla ama hala inanmayarak çalışmaya başlamıştım.