Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u Leya Kırşan kimdir?

"Evet, takip ediyordum. Çok güzel bir iş olduğuna inanıyordum. Şu an bu işin içinde olmak çok mutluluk verici... Çok sevindim. Çok güzel bir iş zaten öncesinde de takip ediyordum. Bu işin içinde olmak gurur verici bence. Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum."