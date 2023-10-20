Kuruluş Osman'ın Fatma Hatun'u Leya Kırşan kimdir?

Kuruluş Osman'ın 5. sezonunda kadroya dahil olan başarılı isimlerden biri de Fatma Hatun karakteriyle Leya Kırşan oldu.
"Leya Kırşan kimdir?" sorusu internet kullanıcıları tarafından aranmaya başladı. Yeteneğiyle küçük yaşlardan itibaren gelecek vaad eden Kırşan, 22 Mayıs 2008'de İstanbul'da doğdu. 2015 yılında yayımlanan Eve Dönüş dizisindeki Elif karakteriyle tanındı.
Çocuk oyuncu olarak hayatımıza giren Kırşan, 131. Bölümünde katıldığı Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
Hayat verdiği karakter çok sevilen genç oyuncu röportajında "Kuruluş Osman'ı izliyor muydunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi.
"Evet, takip ediyordum. Çok güzel bir iş olduğuna inanıyordum. Şu an bu işin içinde olmak çok mutluluk verici... Çok sevindim. Çok güzel bir iş zaten öncesinde de takip ediyordum. Bu işin içinde olmak gurur verici bence. Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum."
Peki genç yıldızın canlandırdığı "Fatma Hatun kimdir?" gelin yakından tanıyalım. Osman Bey'in tek kızı olan Fatma Hatun'un neşeli bir yapısı vardır.