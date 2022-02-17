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KURULUŞ OSMAN GALERİ

200 karede Kuruluş Osman 1. Sezon!

GİRİŞ TARİHİ: 17.02.2022, 15:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.02.2022, 18:52
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Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda neler oldu?
Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda neler oldu?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider.

Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda neler oldu?
Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda neler oldu?

Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır.

Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda neler oldu?
Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda neler oldu?

Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir.

200 karede Kuruluş Osman 1. Sezon!

Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar.

Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda neler oldu?
Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda neler oldu?

Kayı'da hayat devam etmektedir.

200 karede Kuruluş Osman 1. Sezon!

Ancak bir yandan da endişe hakimdir.

Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda neler oldu?
Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda neler oldu?

Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar.

Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda neler oldu?
Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda neler oldu?

Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar.

Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda neler oldu?
Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda neler oldu?

Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünür.

Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda neler oldu?
Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda neler oldu?

Gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar.

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