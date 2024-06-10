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KURULUŞ OSMAN GALERİ

Kuruluş Osman’ın birbirinden başarılı oyuncularıyla röportaj

GİRİŞ TARİHİ: 10.06.2024, 15:40 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.06.2024, 15:53
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Kuruluş Osman’ın birbirinden başarılı oyuncularıyla röportaj

atv ekranının soluksuz macerası Kuruluş Osman 5. Sezonunu da reytinglerin zirvesinden inmeden tamamlamak üzere.

Kuruluş Osman’ın birbirinden başarılı oyuncularıyla röportaj

İzleyiciye doyumsuz bir görsel şölen, güçlü karakterler ve harika bir hikaye sunan Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncuları sezon finali hakkında bilgiler verdi.

Kuruluş Osman’ın birbirinden başarılı oyuncularıyla röportaj

Bu muhteşem sezon nasıl geçti?

Kuruluş Osman’ın birbirinden başarılı oyuncularıyla röportaj

Emre Bey: ''Benim açımdan muhteşem bir sezondu. İşin kendisi bana 'iyi ki bu işin içindeyim' dedirtiyor. Ben de değişik tecrübeler yaşadım at, kılıç gibi...''

Kuruluş Osman’ın birbirinden başarılı oyuncularıyla röportaj

Yiğit Uçan: ''Boran'ın bir noktada nefsine yenik düştüğünü gördük. Oralarda bir dönüş süreci ve kırılması oldu. Yorucu, yoğun ama çok keyifli geçti.''

Kuruluş Osman’ın birbirinden başarılı oyuncularıyla röportaj

Çağrı Şensoy: ''Cerkutay için hayal kırıklıklarından geri döndüğü mutlu bir sezondu.''

Kuruluş Osman’ın birbirinden başarılı oyuncularıyla röportaj

Mürşid Ağa Bağ: ''Böyle bir projenin içinde olmak benim için çok önemli. Hep toplumsal işleri toplumu birleştirici yıkıcı değil birleştirici işlerin içinde olmak istedim.''

Kuruluş Osman’ın birbirinden başarılı oyuncularıyla röportaj

Orhan Bey ve Holofira aşkı ne olacak?

Kuruluş Osman’ın birbirinden başarılı oyuncularıyla röportaj

Emre Bey: ''Elçim'le iki beyliğin çıkarı için bir evlilik gerçekleştirdi. Holofira'dan bu sebeple biraz ayrı kaldı ama Orhan ve Holofira bir gün evlenecekler ve Holofira, 'Nilüfer Hatun' olacak.

Kuruluş Osman’ın birbirinden başarılı oyuncularıyla röportaj

Tezhan Tercan 'Temirboğa'nın değişimini anlatıyor. ''Büyük bir değişim geçirdi. O kıyafetlerde bu kıyafetlerde çok büyük bir motivasyon kaynağı oluyor.''

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