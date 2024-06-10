Kuruluş Osman’ın birbirinden başarılı oyuncularıyla röportaj

atv ekranının soluksuz macerası Kuruluş Osman 5. Sezonunu da reytinglerin zirvesinden inmeden tamamlamak üzere.
İzleyiciye doyumsuz bir görsel şölen, güçlü karakterler ve harika bir hikaye sunan Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncuları sezon finali hakkında bilgiler verdi.
Emre Bey: ''Benim açımdan muhteşem bir sezondu. İşin kendisi bana 'iyi ki bu işin içindeyim' dedirtiyor. Ben de değişik tecrübeler yaşadım at, kılıç gibi...''
Yiğit Uçan: ''Boran'ın bir noktada nefsine yenik düştüğünü gördük. Oralarda bir dönüş süreci ve kırılması oldu. Yorucu, yoğun ama çok keyifli geçti.''
Mürşid Ağa Bağ: ''Böyle bir projenin içinde olmak benim için çok önemli. Hep toplumsal işleri toplumu birleştirici yıkıcı değil birleştirici işlerin içinde olmak istedim.''
Emre Bey: ''Elçim'le iki beyliğin çıkarı için bir evlilik gerçekleştirdi. Holofira'dan bu sebeple biraz ayrı kaldı ama Orhan ve Holofira bir gün evlenecekler ve Holofira, 'Nilüfer Hatun' olacak.