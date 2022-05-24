Moğol komutanı Cebe kimdir? Bursa'nın fethi nasıl başladı?

İnegöl'ün fethinden sonra ağabeyi Gündüz Bey'i kaybeden, Nikola'nın ise kellesini alan Osman Bey yeni hedefini belirledi.
Bitinya'da hakim güç olan Osman Bey hedefine hangi şehri koydu? Osman Bey o şehri almak için hangi planları yaptı?
Fetihlerin ardı arkası kesilmezken Osman Bey yeni hedefini Bursa olarak belirledi. Bursa'yı almak isteyen Osman Bey'in yol haritası merak konusu oldu.
İnegöl'ün fethi Kostantiniyye'de de büyük ses getirdi. Osman Bey'in güçlenerek ilerlemesi düşmanlarına korku saldı.
Cebe, Osman Bey'e karşı kurulacak olan şer ittifakının bir üyesi olarak uç bölgesine geldi. Moğol komutanı Cebe, Osman Bey'e karşı bir oyun hazırlığına girişti.