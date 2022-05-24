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Moğol komutanı Cebe kimdir? Bursa'nın fethi nasıl başladı?

Kuruluş Osman 95. Bölüm, yine muhteşem sahnelerle geliyor. Kuruluş Osman 95. Bölüm'de neler olacak? Osman Bey'in karşısına çıkan Cebe kim? Turgut Alp öldü mü?

GİRİŞ TARİHİ: 24.05.2022, 18:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.05.2022, 18:33
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Moğol komutanı Cebe kimdir? Bursa'nın fethi nasıl başladı?

atv'de Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman'da İnegöl Kalesi fethedildi.

Moğol komutanı Cebe kimdir? Bursa'nın fethi nasıl başladı?

İnegöl'ün fethinden sonra ağabeyi Gündüz Bey'i kaybeden, Nikola'nın ise kellesini alan Osman Bey yeni hedefini belirledi.

Moğol komutanı Cebe kimdir? Bursa'nın fethi nasıl başladı?

Osman Bey yeni hedefini belirlerken yeni düşmanlarını da ortaya çıkardı.

Moğol komutanı Cebe kimdir? Bursa'nın fethi nasıl başladı?

Bitinya'da hakim güç olan Osman Bey hedefine hangi şehri koydu? Osman Bey o şehri almak için hangi planları yaptı?

Moğol komutanı Cebe kimdir? Bursa'nın fethi nasıl başladı?

İnegöl'ün fethi sonrası Kayı obasında herkesin yüzü güldü.

Moğol komutanı Cebe kimdir? Bursa'nın fethi nasıl başladı?

Fetihlerin ardı arkası kesilmezken Osman Bey yeni hedefini Bursa olarak belirledi. Bursa'yı almak isteyen Osman Bey'in yol haritası merak konusu oldu.

Moğol komutanı Cebe kimdir? Bursa'nın fethi nasıl başladı?

İnegöl'ün fethi Kostantiniyye'de de büyük ses getirdi. Osman Bey'in güçlenerek ilerlemesi düşmanlarına korku saldı.

Moğol komutanı Cebe kimdir? Bursa'nın fethi nasıl başladı?

Moğol komutanı Cebe de Osman Bey'e karşı kurulan kirli ittifakın önemli parçalarından biri oldu.

Moğol komutanı Cebe kimdir? Bursa'nın fethi nasıl başladı?

Cebe, Osman Bey'e karşı kurulacak olan şer ittifakının bir üyesi olarak uç bölgesine geldi. Moğol komutanı Cebe, Osman Bey'e karşı bir oyun hazırlığına girişti.

Moğol komutanı Cebe kimdir? Bursa'nın fethi nasıl başladı?

Usta Arius'un öğrencisi Barkın'ın düşmanlığı da yeni bir boyut kazandı.

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